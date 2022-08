GF Vip, Raffaella Fico chiama Alfonso Signorini: “Pronta a ripartecipare”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 19, 2022 , in Grande Fratello

Alfonso Signorini e la confessione dell’ex gieffina: “Mi piacerebbe ripartecipare”

Raffaella Fico è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Memorabili sono stati i suoi scontri con Soleil Sorge. Oggi la popolare showgirl è tornata a parlare di questa sua esperienza in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Ed in questa circostanza la Fico non ha nascosto che sarebbe pronta anche a ripartecipare al reality show vip:

“E’ un’esperienza che rifarei…La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti…”

Il conduttore potrebbe darle nuovamente l’opportunità di ripartercipare, visto che nella scorsa edizione è stata eliminata dopo poco tempo?

Raffaella Fico fa un annuncio: “Presto una reunion con gli ex gieffini”

La soubrette, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Vero, ha poi rivelato di essere rimasta in contatto con diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, nel cui cast potrebbe esserci Umberto Smaila:

“Ho conosciuto persone fantastiche…Con alcune di loro ho legato moltissimo…Ci sentiamo spesso…Abbiamo deciso che a breve, impegni permettendo, faremo una reunion…”

Successivamente il giornalista del magazine di gossip ha colto l’occasione per domandarle come va in amore. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che tutto sta andando a gonfie vele: “Benissimo, tutto va a gonfie vele…Sono felice e serena…”

L’Isola dei Famosi, la soubrette fa una rivelazione: “Mi ha insegnato l’approccio con la vita vera”

Raffaella Fico non ha però partecipato solo al Grande Fratello Vip. Difatti in passato quest’ultima ha anche preso parte al reality adventure. E su questa sua esperienza ha confessato al settimanale che le ha insegnato l’approccio con la vita vera e la sofferenza:

“Mi ha insegnato l’approccio con la vita vera, la sofferenza, lo sforzo fisico e la necessità di adattarti a qualunque circostanza, soprattutto quando ti vengono a mancare le tue abitudini quotidiane…”

E anche per quanto riguarda L’Isola ripeterebbe ben volentieri l’esperienza: “E’ stata un’esperienza sicuramente diversa da quella del GF Vip, ma sempre stimolante e bella…”