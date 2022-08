Umberto Smaila vicino al GF Vip 7 con suo figlio: “Occasione giusta per…”

GF Vip, il popolare cantante e conduttore pronto a partecipare: “Sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto”

In queste ultime settimane sono circolate diverse voci di corridoio su un’eventuale partecipazione di Umberto Smaila alla prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E oggi il magazine Nuovo l’ha contattato per sapere se sono veri o meno questi rumor. A tal proposito l’artista ha confermato che la trattativa c’è, aggiungendo che se dovesse andare in porto per lui sarebbe un’ottima occasione per riposarsi:

“Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore…”

Umberto Smaila e suo figlio concorrenti della prossima edizione del reality show? “Accetterei solo a queste condizioni”

Il popolare conduttore e cantante, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha poi rivelato che parteciperebbe al Grande Fratello Vip solo ed esclusivamente se può portarsi nella casa più spiata dagli italiani suo figlio Roy:

“Accetterei ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy…Abbiamo fatto il primo colloquio insieme…Voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro…”

L’uomo ha poi confessato cosa lo spaventa di più di questa eventuale partecipazione al reality show, nel cui cast non ci sarà Evelina Sgarbi: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto…” Ha anche rivelato che un’altra cosa lo spaventa è il fatto che il programma potrebbe durare addirittura 8 mesi: “Non credo riuscirei a reggere fisicamente…”

Orietta Berti e Sonia Bruganelli opinioniste del reality: l’artista dice la sua

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi voluto chiedere ad Umberto Smaila di esprimere la sua opinione sulle due opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha dichiarato di conoscere molto bene la cantante, che per la prima volta ricoprirà il ruolo di opinionista in un reality, asserendo di non credere ci saranno discussioni tra loro, mentre non può sbilanciarsi più di tanto sulla moglie di Paolo Bonolis: