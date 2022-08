I Promessi Sposi, nuova fiction su Rai1: cast e quando andrà in onda

Arriva una nuova serie tv: casa di produzione e data della messa in onda

Non è la prima volta che la serialità italiana pesca nel passato e nella grande letteratura. E così anche stavolta un grande classico è pronto ad essere rivisitato per una serie tv. Come riporta Tvblog.it sarà Picomedia a produrre la nuova fiction che sarà basata sul romanzo de I Promessi Sposi, una delle storie intramontabili di tutti i tempi. Stando a quanto si apprende la nuova serie tv sarà destinata alla Rai, probabilmente al pubblico di Rai1, e dovrebbe arrivare nel 2023. A produrla insieme a Picomedia, casa di produzione di Mare Fuori, ci saranno anche Rai Fiction, Beta Film e la casa di produzione francese Thalie Images. Probabile, dunque, che il prodotto venga destinato ad un pubblico internazionale così come avvenuto con Leonardo.

La storia de I Promessi Sposi rivive in tv: di cosa parla

Non si sa ancora se la nuova serie tv resterà fedele totalmente al romanzo o se ne trarrà solo ispirazione. Quel che è certo è che l’amore di Renzo e Lucia, che ha accompagnato intere generazioni di studenti e lettori, rivivrà in televisione. L’opera di Alessandro Manzoni, per chi non l’avesse letta o per chi non la ricordasse, è ambientata tra il 1628 e il 1630 in Lombardia. Oltre all’amore osteggiato dei due giovani vengono trattati diversi eventi storici come la Grande Peste del 1629-1931 e le vicende della monaca di Monza. Don Rodrigo, invaghitosi di Lucia, impone a Don Abbondio di non celebrare il matrimonio dei due innamorati. Diverse sono le vicissitudini e le avventure che i due giovani sono costretti a vivere. Nonostante tutto però alla fine l’amore riesce a trionfare.

Chi ci sarà nel cast della nuova fiction? Le prime ipotesi

E’ davvero molto lunga la lista delle fiction di Rai1 che andranno in onda da settembre, tra ritorni e novità. E proprio tra queste ultime, sul finire della stagione televisiva, potrebbe andare già arrivare I Promessi Sposi di cui attualmente i lavori sono alla fase embrionale. Al momento non si sa nulla sul cast ma, così come accaduto per altri prodotti simili, potrebbe comporsi di attori italiani insieme ad altri stranieri.