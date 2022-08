Il paradiso delle signore 7, Clara Danese anticipa: “Elvira è piena di paure”

Anticipazioni soap di Rai1, tutto sulla new entry Elvira: parla l’attrice

Manca sempre meno al ritorno in onda de Il paradiso delle signore, le nuove puntate, infatti, partiranno lunedì 12 settembre. Le anticipazioni sulle trame e sul cast svelano che ci saranno molte new entry tra cui anche quello della giovane Venere Elvira che ha il volto dell’attrice Clara Danese che ha concesso una breve intervista al settimanale TvMia in cui ha rivelato qualcosa in più sul suo personaggio:

“È molto brava in tutto quello che fa, è precisa non sbaglia mai, non dice mai una parola fuori posto, ma dentro di se è piena di paure. In particolare soffre per il suo aspetto fisico, sente che il suo corpo non le appartiene. Si sente brutta, grassa e sfoga ogni malessere sul cibo.”

Il paradiso delle signore, spoiler puntate di settembre: Clara Danese presenta Elvira

Nella nuova stagione della soap di Rai1, quindi, ci sarà l’arrivo di una nuova commessa al grande magazzino, Elvira, che è interpretata da Clara Danese. Durante la breve intervista al settimanale su menzionato la giovane attrice ha ammesso di somigliare al suo personaggio anche se non è insicura del suo aspetto.

“Anche io mi porto dentro delle fragilità. Non sono insicura nel mio aspetto come lei, la mia fragilità è la timidezza. L’ho sempre avuta, fin da bambina, ma mi sto rendendo conto che può essere un punto di forza. Un timido deve sopportare un sacco di cose per tenere testa alle paure, è molto faticoso. E questo determina una grande forza”

ha rivelato la Danese.

Spoiler nuove puntate della soap di Rai1: al magazzino arrivano due nuove Veneri

Insomma nelle puntate della nuova stagione de Il paradiso delle signore se ne vedranno delle belle perché ci saranno delle new entry destinate a portare scompiglio come le giovani Veneri Elvira e Clara che appunto con le loro storie ravviveranno le trame. Clara Danese, inoltre, ha rivelato che quando ha saputo di essere stata scelta per il ruolo di Elvira al Paradiso si era appena diplomata al scuola di teatro di Bologna, questo quindi è il suo primo ruolo e spera che sia il primo di molti.