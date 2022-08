Il paradiso delle signore 7, Clara è la new entry: “Ha un passato difficile”

Anticipazioni soap di Rai1, Elvira Camarrone è la new entry Clara Boscolo: “Passato difficile”

Dalle anticipazioni sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore si apprende che non mancheranno dei nuovi arrivi destinati a portare scompiglio. E tra questi ci sarà anche Clara Bascolo nuova Venere del grande magazzino che ha il volto della giovanissima attrice Elvira Camarrone e proprio quest’ultima, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio. L’attrice ha svelato:

“Il mio personaggio è davvero speciale. Clara arriva dalla campagna, fugge da una situazione difficile che si crea nel suo paese e da problemi familiari, chiede aiuto a suo zio don Saverio, che vive a Milano e che l’aiuta ad iniziare una nuova vita.”

Il paradiso delle signore 7, spoiler nuova stagione. “Clara è una ragazza emancipata”: parla l’attrice

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero del settimanale TvMia, Elvira Camarrone ha fornito ulteriori dettagli sul personaggio della soap di Rai1:

“È una ragazza indipendente e, nonostante la sua giovane età, è all’avanguardia per i tempi in cui vive. Ha ideali molto forti, è sicura di sé e non si fa influenzare. Riesce sempre a distinguersi.”

La 20enne ha poi aggiunto che mentre le altre ragazze dell’epoca, la soap è ambientata negli anni ’60, sognano di trovare marito, sposarsi e avere figli, lei crede nell’emancipazione femminile e che una donna non ha bisogno di un uomo per essere felice e realizzata.

Spoiler puntate di settembre della soap di Rai1: arrivano due nuove Veneri Elvira e Clara

La nuova stagione de Il paradiso delle signore andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre. Dalle anticipazioni sulle trame si apprende che non mancheranno i colpi di scena mentre per quanto riguarda il cast ci saranno molti nuovi arrivi come appunto le due giovani Veneri Clara ed Elvira (la cui attrice ha anticipato che è piena di paure). E poi ancora farà il suo ingresso un altro personaggio ambiguo e misterioso, dal pesante passato, Vito, che ha il volto di Elia Tedesco. New entry sarà anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara baschetti), nobildonna che farà perdere la testa a Vittorio Conti.