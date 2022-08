Il paradiso delle signore 7: imprevisto per le nozze di Ezio e Veronica

Ezio e Veronica tornano insieme nella nuova stagione del Paradiso: nozze in vista?

Mancano ormai poche settimane al debutto della nuova stagione de Il paradiso delle signore e dalle anticipazioni e dagli spoiler si scopre che ci sarà molta carne al fuoco. E al centro delle trame ci sarà il triangolo formato da Ezio, Veronica e Gloria. Nelle puntate finali della soap Colombo si era avvicinato alla sua ex ed aveva rinviato le nozze con Veronica. Nelle nuove puntate, invece, le cose prenderanno una piega diversa, la capocommessa verrà arrestata ed Ezio si riavvicinerà alla Zanatta tanto che i due inizieranno a parlare nuovamente di nozze ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo.

Il paradiso delle signore, anticipazioni di settembre: imprevisto per Ezio e Veronica

Gli spoiler sulle puntate di settembre della soap di Rai1 svelano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) si avvicinerà molto a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo). Del resto quest’ultima scoprirà che la figlia Gemma (Gaia Bavaro) ha minacciato Stefania (Grace Ambrose) ed è per colpa sua che Gloria Moreau (Lara Komar) finirà in carcere e per questo punirà severamente la figlia, che avrà uno spiazzante cambiamento. Ezio e Veronica, quindi, inizieranno a parlare di matrimonio ma lo spettro di Gloria sarà sempre presente. Il contabile, infatti, è ancora innamorato della prima moglie e continuerà ad essere diviso tra le due. La capocommessa, inoltre, sarà al centro delle trame del Paradiso anche perché per uscire di prigione conterà su un aiuto inaspettato. Insomma se ne vedranno delle belle e nulla è come sembra.

Anticipazioni soap di Rai1: rinforzato il legame tra Gloria e Stefania

Dagli spoiler de Il paradiso delle signore 7, poi, si scopre che Gloria riconquisterà il rapporto con la figlia Stefania. Quest’ultima, essendo a conoscenza di tutta la verità, ha perdonato la madre e quando la donna sarà in carcere farà di tutto per aiutarla. Le anticipazioni sulle puntate di settembre, poi, svelano che al centro delle trame ci saranno anche gli altri personaggi come Adelaide con la sua vendetta, Umberto e la storia d’amore con Flora, grossi guai per Salvo ed Anna ed una guerra aperta tra Vittorio e la Contessa che loro malgrado si ritroveranno ad essere soci del grande magazzino. L’appuntamento con le puntate della nuova stagione è a partire da lunedì 12 settembre alle 16.00 circa su Rai1.