Il paradiso delle signore, spoiler inaspettato: chi aiuta Gloria al processo

Anticipazioni puntata di settembre, shock per Gloria: arrestata al Circolo

A partire dal 12 settembre andranno in onda le puntate della nuova stagione de Il paradiso delle signore e tra i protagonisti principali c’è sicuramente Gloria Moreau. La donna durante le scene finali della scorsa stagione si è autodenunciata in commissariato, per un reato commesso anni prima. Tale gesto è stato uno dovuta conseguenza alla minaccia che la figlia Stefania ha subito da Gemma e dunque per la felicità della figlia la capocommessa ha deciso di sacrificarsi. Ma nelle nuove puntate cosa succederà a Gloria? A fornire delle piccole anticipazioni ci ha pensato l’attrice che le dà il volto, Lara Komar, che ha svelato come la capocommessa verrà arrestata al Circolo davanti a tutti, finirà in carcere ma riuscirà ad uscirne grazie all’aiuto di un insospettabile.

Il paradiso delle signore, spoiler eclatanti: Guarnieri interviene per salvare Gloria?

Nei giorni scorsi sono trapelate alcune foto dal set in cui si vede Gloria arrestata in pieno giorno davanti a tutti dopo essersi autodenunciata. Nel dettaglio è stata Gemma, figliastra del marito della Moreau a minacciare, una volta scoperto il segreto, la sorellastra Stefania di denunciare la madre qualora non avesse interrotto la relazione con Marco. Tuttavia, la Moreau aveva scoperto tutto e per questo era andata in commissariato. Dunque Gloria sparirà di scena, non sarà presente sin dalle prime puntate ed il suo posto di capocommessa verrà affidato a Irene. Tuttavia, nei giorni scorsi, Roberto Farnesi ha postato sui suoi social uno spoiler clamoroso: Umberto Guarnieri a casa dei Colombo. E da qui in molti hanno ipotizzato che sarà proprio il commendato ad aiutare la donna ad uscire dal carcere grazie alle sue conoscenze ed alla sua posizione: sarà davvero così?

Spoiler nuove puntate della soap di Rai1: Gloria ed Ezio sempre più vicini

Infine dalle anticipazioni sulle puntate di settembre de Il paradiso delle signore si apprende che Gemma verrà punita per il suo comportamento e ci sarà un cambiamento spiazzante. Ed inoltre tutti questi avvenimenti faranno allontanare sempre di più Ezio dalla compagna Veronica per riavvicinarsi alla Moreau. Ma ovviamente trattandosi di una soap i colpi di scena sono dietro l’angolo e non è escluso che ci sarà una guerra aperta tra le due donne.