Iva Zanicchi vittima di un attacco hacker: “Pubblicati contenuti privati”

Spiacevole episodio sui social per la nota cantante: “Mi hanno hackerato il telefono”

La nota cantante Iva Zanicchi nelle scorse ore ha fatto i conti con uno spiacevole episodio. A quanto pare la conduttrice e opinionista dopo che è stato condivisa sul suo profilo Instagram qualche sua fotografia senza che lei ne fosse a conoscenza, ha fatto sapere ai suoi numerosi fan di essere stata vittima di un attacco hacker. L’amata 82enne ha rotto il silenzio con queste parole sui social:

“Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati a mia insaputa”.

Lo sfogo dell’artista: “Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti”

Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, un messaggio pubblicato da Iva Zanicchi tra le storie del suo profilo Instagram, attraverso cui ha denunciato un vero e proprio attacco hacker. Stando a quanto è stato raccontato dalla cantante, sembra che qualcuno dopo essere riuscito ad accedere sul suo account social abbia mostrato qualche suo scatto fotografico privato. La nota 82enne che nelle scorse settimane è stata senza freni, prima di fare un sospiro di sollievo per aver risolto la situazione per niente piacevole, si è sfogata: “Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti”. Infine ha ringraziato i suoi collaboratori: “Per aver provveduto a recuperare l’account”.

Iva Zanicchi finalmente al mare: “L’antidoto contro queste robacce che ci dicono”

Intanto nell’ultimo post condiviso dalla cantante attraverso cui ha manifestato la sua gioia per una sua recente esibizione, non sfuggono i commenti di alcuni suoi fan dopo essersi accorti della pubblicazione di una sua foto privata postata quindi da un hacker: “Cancellate la storia attenzione”, “Ma che storia hai postato?”. Nei giorni scorsi invece in un suo video ha affermato: “Mi sono riposata, oggi per la prima volta vado al mare, e farò il primo bagno, vi darò tutte le date perchè inizierò a lavorare, insomma vi dirò dove sono sia ai concerti che anche alla pubblicazione del mio libro, vi comunico tutto, un bacio e buona estate”.

Dopo aver fatto il secondo bagno della stagione, la famosa artista ha pronunciato le testuali parole: “Veramente nuoto benissimo, volete vedere? Che meraviglia, auguro a tutti giorni sereni davvero, andate al mare, sole, aria, non ascoltate nessuno, quello è un antitodo contro tutte queste robacce che ci dicono, ne abbiamo bisogno”.