Iva Zanicchi senza freni: “Ero vergine quando ho vinto il primo Sanremo”

Festival di Sanremo, la cantante fa una confessione intima: “Quando ho vinto per la prima volta ero vergine”

Quest’ultimo anno è stato davvero magico per Iva Zanicchi. Difatti la cantante ha dapprima condotto il suo one woman show su Canale 5 per celebrare la sua carriera, poi ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus ed in questi giorni ha anche presentato il suo nuovo romanzo, il cui titolo è ‘Un altro giorno verrà’. E non è finita qua perchè giorni fa ha anche annunciato che sarà quasi sicuramente tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Oggi la popolare artista ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo proprio per parlare senza freni della sua vita. Ed in questa occasione ha colto la palla al balzo per fare una clamorosa confessione intima:

“Quando ho vinto il mio primo Festival di Sanremo avevo 27 anni ed ero ancora vergine…”

La donna ha anche rivelato che con tutta probabilità se dovesse raccontare questa cosa ai suoi nipoti forse penserebbero che sia una barzelletta: “Potrebbero dire che arrivo dall’Ottocento…”

Iva Zanicchi non lo nasconde: “Ecco perché ho perso la verginità tardi”

Successivamente la popolare cantante, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha anche rivelato il motivo per cui ha fatto l’amore per la prima volta così tardi. Quest’ultima ha infatti dichiarato che ha dato retta a sua madre, che l’ha sempre messa in guardia dai maschi: “Ho conosciuto tardi il se**o…Mia madre mi ha sempre messo in guardia dagli uomini…” L’Aquila di Ligonchio, che è in trattativa per entrare nel cast di Ballando con le stelle, ha poi dichiarato di aver sempre avuto il massimo rispetto per ciò che diceva sua madre: “Quello che lei diceva per me era come il Vangelo…”

La cantante parla del suo passato: “Ero una ragazza molto timida”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto ad Iva Zanicchi che ragazza è stata. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito confessato di essere stata timida e piena di complessi:

“Mia madre mi ricordava sempre di comportarmi bene…A darle manforte ci pensava la religione: la rigidità di quei tempi ha purtroppo rovinato la vita di tante donne…”

L’artista, tornando a parlare del rapporto che ha avuto con sua madre, ha rivelato che per nulla al mondo avrebbe voluto deluderla. Si ricorda che le due donne hanno sempre avuto un bellissimo rapporto.