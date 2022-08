Ivana Trump seppellita in un campo da golf: ex marito Donald nella bufera

Donald Trump seppellisce la sua ex moglie in un campo da golf: l’ultima news

Non c’è davvero pace per la povera Ivana Trump morta improvvisamente qualche settimana fa. Difatti quest’ultima è tornata al centro delle attenzioni per una bizzarra decisione presa dal suo ex marito. Cosa ha fatto? In pratica ha deciso di seppellirla in un campo da golf del Trump National Golf Club di Bedminster (New Jersey). Il suddetto campo pare sia stato consacrato qualche ora prima. A dare l’importante news è stato il quotidiano americano New York Times. Sempre il suddetto giornale ha anche rivelato che la tomba della donna sarebbe assai sobria: giusto una targa con la sua data di nascita e la data della sua morte.

Ivana Trump, il suo corpo è stato seppellito in un campo da golf: scoppia la polemica sul suo ex marito

Si segnala che per la decisione di seppellire il corpo della donna in un campo di golf il suo ex marito Donald Trump è finito al centro delle polemiche. Il motivo? In base alle indiscrezioni raccolte da ProPublica (un’agenzia non profit di giornalismo indipendente) l’ex presidente degli Stati Uniti, il quale ha fatto una clamorosa gaffe, avrebbe richiesto di trasformare lo status del terreno in cui al momento riposa in pace Ivana in terreno cimiteriale, così da ottenere importanti esenzioni fiscali. Un forte sconto che ha fatto storcere il naso all’opinione pubblica americana, anche perchè lo avrebbe richiesto sulla pelle dell’ex moglie.

L’ex Presidente degli Stati Uniti fa un importante chiarimento: le sue ultime parole

In base a diverse indiscrezioni Donald Trump avrebbe pensato in passato di trasformare quel campo da golf in cui ha seppellito l’ex moglie Ivana Trump in una sorta di cimitero privato già tanti anni fa per poi fare marcia indietro. Adesso però è tornato prepotentemente su questa idea. I giornalisti gli hanno quindi chiesto delucidazioni in merito. E il noto politico, come riportato da La Repubblica, si è limitato a dire quanto segue: “Non è mai qualcosa a cui mi piace pensare…Questa è certo una terra molto bella…” A quanto pare Ivana ha solo tristemente inaugurato quel lembo di terra, dove troveranno pace tutti i membri della famiglia Trump in futuro, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto.