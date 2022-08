La strada del silenzio come finisce? Trama ultimi episodi in onda stasera

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La strada del silenzio

Tutto è pronto per gli ultimi episodi della fiction greca dal titolo originale Siopilos dromos in onda stasera, mercoledì 3 agosto, in prima serata, dalle 21:20 circa, su Canale5. Saranno ben quattro gli episodi trasmessi stasera: il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo. I titoli dei quattro episodi sono Countdown, Braccato, Strade separate, Caccia all’uomo. La serie trasmessa dallo scorso 13 luglio, a metà tra un thriller poliziesco e il genere dramedy, arriverà finalmente alla resa dei conti finale. Nell’ultimo episodio ci sarà Athena (Anthi Efstratiadou) che, sempre più in pensiero per Petros, comincerà ad avere dei dubbi sulla decisione di consegnare i soldi a Vassilis (Christos Loulis). Cosa deciderà di fare?

Adrenalina e colpi di scena nel finale della fiction di Canale5

In attesa di assistere al gran finale della fiction greca La strada del silenzio, diretta da Vardis Marinakis e scritta da Petros Kalkovalis e Melina Tsabani, scopriamo qualcosa in più sulla puntata in onda questa sera. La serie, che ha come protagonista Penelope Tsilika, si preannuncia al cardiopalma e non mancheranno grandi colpi di scena e momenti mozzafiato. Un evento del tutto inaspettato sarà pronto ancora una volta a sconvolgere la famiglia Karouzos. Di cosa si tratterà? Intanto Michalis (Nikolas Papagiannis) sarà pronto per confessare tutto. La Polizia arriverà ad un punto di svolta con le sue indagini e si arriverà alla vera identità della terribile organizzazione che ha rapito i bambini.

Ultimo appuntamento con la serie greca La strada del silenzio: la trama di stasera

I colpi di scena nella quarta puntata della serie greca stasera saranno dietro l’angolo. Quando l’uomo a capo del rapimento dei bambini verrà individuato dalla Polizia potrebbe succedere l’imprevedibile: sarà pronto ad arrendersi? Per saperlo non resta che sintonizzarsi su Canale5 stasera, come già detto, dalle 21:20 circa. Per quanto riguarda invece la possibilità di una seconda stagione al momento non ci sono voci sull’argomento. Tra l’altro in Italia la serie ha raggiunto ascolti al di sotto delle aspettative. Infatti in Grecia, al contrario, aveva avuto un buon successo. La serie è andata in onda in anteprima sul canale greco Mega Channel dal 4 aprile al 4 luglio 2021.