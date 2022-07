LDA e quell’aneddoto mai raccontato su Gigi D’Alessio: “Mi ha preso per pazzo”

L’ex allievo di Amici rivela un episodio accaduto con il padre Gigi D’Alessio: “Ho pianto per il traffico”

Continuano le interviste condotte da Lorella Cuccarini che con il suo nuovo canale Youtube sta sperimentando diversi format web. In particolare sono due quelli fino ad ora nati. Il primo, probabilmente dedicato al mondo degli adulti, dal titolo “Un caffè con”. Mentre il secondo vede raccontarsi i ragazzi e si intitola “Dimmi di te”. Questa volta, per il format dei ragazzi, l’ospite è stato LDA che si è raccontato senza filtri. Il cantante, in particolare, ha ricordato le prime emozioni una volta eliminato dal talent e ritornato nella sua amata città, Napoli. Poi proprio su questo LDA ha raccontato un aneddoto accaduto mentre era in macchina con il papà:

“Una sera mi sono messo a piangere per il traffico, ero emozionato. Papà mi ha preso per pazzo”.

LDA sorprende tutti sull’amore: “Sono tanto interessato ad una persona”

Sono lontani i tempi in cui il pubblico sperava in un lieto fine tra i due ex allievi LDA ed Elena. Tra loro le cose non sono andate. Una volta terminato il talent è poi emersa l’identità dell’ex fidanzata del cantante, presente ad un suo concerto e commossa. Ma tra loro le cose sembrano siano definitivamente finite. Eppure l’amore per l’ex allievo non è assolutamente un capitolo chiuso anzi sembra che questo per lui sia un momento molto felice.

“Per me dire innamorato è un parolone grosso. Però sono tanto interessato ad una persona, questo lo posso dire”

ha detto LDA. Il cantante ha descritto questa ragazza come una bellissima persona e tra i due c’è una fase di conoscenza. Per LDA, come ha spiegato lui stesso, è stato un colpo di fulmine.

Il cantante di Amici e il rapporto speciale con l’insegnante: “Sei sempre stata come una seconda prof”

Infine LDA, vittima recentemente di una disavventura, ha parlato del rapporto e del legame creato con i professori del talent. Per quanto riguarda Rudy Zerbi, suo professore di riferimento, il cantante ha detto che è stato come un padre. Tanta stima e affetto però anche per Lorella Cuccarini che non ha mai nascosto il profondo apprezzamento per LDA pur non essendo un suo allievo.

“Sei sempre stata come una seconda prof”

ha detto l’ex allievo durante l’intervista. Argomento glissato invece su Anna Pettinelli che, com’è noto, non ha creato un bel legame con l’ex allievo.