Lino Banfi lancia lo scoop su Un medico in famiglia: “Non torna ma…”

Un medico in famiglia, il volto di Nonno Libero: “Presto in un ruolo simile”

Se si parla di Lino Banfi immediatamente nell’immaginario collettivo parte l’associazione con Nonno Libero, personaggio da lui interpretato per anni nella longeva e storica fiction di Rai1 con protagonisti, tra gli altri, Giulio Scarpati, Lunetta Savino, Claudia Pandolfi e tanti altri. La serie è andata in per dieci stagioni dal 1998 al 2016 ma ha gran voce i fan più accaniti chiedono il suo ritorno, magari solo con un’ultima stagione conclusiva. Insomma ci sono possibilità che Un medico in famiglia torni in onda? A questa domanda ha risposto l’attore pugliese in una lunga intervista concessa a Gente che ha smorzato gli entusiasmi sul ritorno ma ha fornito un clamoroso scoop:

“Nonno Libero non lo rivedremo in tv ma un personaggio a lui simile stiamo finendo di scriverlo”.

Lino Banfi si confessa a cuore aperto: “Il mio desiderio più grande riguarda mia moglie”

Durante la lunga intervista al magazine Gente, l’attore pugliese si è raccontato a cuore aperto non solo sulla sua lunga carriera, lunga più di sessant’anni che gli insegnato a non invidiare nessuno perché nel suo mestiere c’è spazio per tutti, ma anche sulla vita privata. Dal 1962 è sposato con Lucia Lagrasta e ha avuto due figli, Walter e Rosanna, quest’ultima tra l’altro ha seguito le sue orme, è un’attrice ed ha recitato in alcune stagioni di Un medico in famiglia. Ebbene alla giornalista Barbara Nevosi che gli ha chiesto quale sia un suo sogno nel cassetto ha confessato:

“So che il male di cui soffre mia moglie non posso fermarlo, ma posso rallentarlo. Ecco, il mio desiderio più grande è passare più tempo possibile insieme.”

La moglie è malata di Alzheimer e di recente l’attore le ha scritto una commovente lettera.

L’attore pugliese svela un retroscena su Papa Francesco: “Siamo amici”

Infine, Lino Banfi ha concluso l’intervista rivelando un curioso retroscena su Papa Bergoglio: “Una volta gli ho chiesto ‘Diventeremo mai amici?’. E lui ha risposto: ‘Ma noi lo siamo già!'”. Insomma alla sua età, l’attore può fare dei bilancia e sia dal punto di vista professionale che di quello privato può dirsi soddisfatto.