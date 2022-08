Lino Guanciale, paura passata: dopo l’infarto Maurizio De Giovanni è sul set

Il commissario Ricciardi, l’attore riabbraccia lo scrittore Maurizio De Giovanni dopo l’infarto

La notte tra il 12 ed 13 luglio lo scrittore campano Maurizio De Giovanni è stato colpito da infarto e sottoposto d’urgenza ad un angioplastica. Molti personaggi nati dalla sua penna sono poi stati portati sul piccolo schermo, soprattutto dalla Rai, è il caso de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il commissario Ricciardi che vede nei panni del protagonista Lino Guanciale. E proprio quest’ultimo impegnato nelle riprese delle puntate della nuova stagione della fiction che andrà in onda prossimamente tra un ciak e l’altro è andato a trovare lo scrittore, che adesso sta bene e fortunatamente si è pienamente ripreso ed ha postato la foto, visibile alla fine del secondo paragrafo, sui social. Nello scatto compare anche l’attore Antonio Milo che nella fiction interpreta il brigadiere Maione.

Lino Guanciale ed il bellissimo gesto per lo scrittore campano: l’abbraccio dopo la paura

Passata la paura per Maurizio De Giovanni ed il grave malore che lo ha colpito, lo scrittore è ritornato sul set per vedere le registrazioni delle nuove puntate de Il commissario Ricciardi 2 che verranno trasmesse la prossima primavera da Rai1. L’attore protagonista, Lino Guanciale è corso ad abbracciarlo e tale gesto ha commosso i vari utenti dei social e non solo soprattutto se si tiene conto di cosa scriveva lo scrittore sui social, ancora ricoverato in ospedale dopo l’infarto dove immaginava, dietro la file di medici ed infermieri degli spettatori interessanti:

“Dal gruppo si è staccato uno, con un soprabito fuori moda, che si è avvicinato e mi ha sussurrato: no. Non se ne parla. Non ancora. Gli ho fissato gli occhi verdi e mi sono stretto nelle spalle. Non è mia questa storia, gli ho detto. Parla con lui. In quello stesso momento il Professore ha detto: ecco qua. Tutto a posto.”

Anticipazioni Il commissario Ricciardi 2: spoiler trama della prossima stagione

La seconda stagione della fiction di Rai1 nata dai romanzi dello scrittore campano ed ambientata nella Napoli degli anni Trenta non ha ancora una data d’inizio ufficiale, ma durante la presentazione dei palinsesti è stata indicata come possibile data la primavera del 2023, consterà di 4 puntate ad al centro delle trame ci sarà il protagonista che ha il volto di Lino Guanciale sempre alle prese con dei complicati omicidi. Dal punto di vista privato, invece, Luigi Ricciardi continuerà ad essere diviso tra Enrica e Livia.