Loredana Lecciso senza freni: “La verità su Romina Power? Questione di tempo”

Come sono i rapporti tra Loredana e Romina Power? Svelata tutta la verità

Si sa: quando il proprio compagno ha una ex ingombrante, con cui ha fatto molti figli, e ha avuto un successo incredibile in giro per il mondo è difficile che sparisca dalla sua vita senza lasciare traccia. E non deve essere stato facile per Loredana Lecciso sopportare di essere sempre paragonata a Romina Power, ex storica del suo compagno (da 22 anni) di nome Al Bano Carrisi. In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv la Lecciso ha dichiarato, in merito ai rapporti con l’ex moglie di lui, quanto segue:

“La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente”.

Loredana Lecciso vorrebbe tornare in televisione, ma “solo con la mia Jasmine”

E’ da un bel po’ di tempo, da quando è scoppiata la pandemia, che l’attuale compagna di Al Bano Carrisi non compare in televisione in veste di ospite o opinionista, e il pubblico inizia a sentire la sua mancanza. Ora è lei a rompere il silenzio spiegando il suo desiderio di tornare sul piccolo schermo: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Chissà se qualche rete le darà ascolto e proporrà loro un programma inedito dove mostrare il loro rapporto madre-figlia.

Al Bano e le dolci parole da parte di Loredana Lecciso: “Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”

È bello quello che ha detto Loredana Lecciso a proposito della sua storia d’amore con il leone di Cellino San Marco, sempre in giro per il mondo con la sua musica: “Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”. In pochi, infatti, pensavano che la loro storia non sarebbe durata molto e invece stanno insieme da ventidue anni, alla faccia delle malelingue. D’altronde un conto è la vita pubblica, quella sotto la luce invadente dei riflettori, e un conto quella privata tra le mura domestiche, dove solo loro due sanno come stanno realmente le cose, e solo ieri lei ha svelato cosa la unisce ad Al Bano.