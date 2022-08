Loredana Lecciso viene allo scoperto: “Ecco cosa unisce me ed Al Bano”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 17, 2022 , in Gossip

Al Bano e la confessione della sua compagna: “Siamo sempre andati d’accordo sull’educazione da dare ai nostri figli”

Oggi Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale di gossip Novella 2000 per celebrare i suoi 50 anni. Ad un certo punto il giornalista del magazine diretto da Roberto Alessi le ha fatto presente che con il suo compagno storico i momenti complicati non sono certo mancati, nonostante stiano insieme orami da diversi anni. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha ammesso che di discussioni tra loro ce ne sono state tante, aggiungendo però che su una cosa l’hanno sempre pensata allo stesso modo:

“Su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare…Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono…”

Loredana Lecciso non lo nasconde: “Con il mio compagno adesso abbiamo un rapporto equilibrato”

Successivamente la showgirl, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha anche rivelato che dopo tante incomprensioni adesso le cose stanno andando a gonfie vele con Al Bano, il quale si è sfogato in una lunga intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni:

“Adesso viviamo un rapporto molto equilibrato e molto maturo, il tempo fa crescere le cose e dopo una certa età si raggiunge giocoforza un equilibrio…”

La Lecciso, la quale ha fatto una confessione intima sui suoi figli, ha poi rivelato che con il suo compagno sono riusciti a costruire un rapporto equilibrato perchè con il tempo passato insieme hanno ovviamente avuto modo di conoscersi di più: “E’ diventato tutto più semplice…”

La showgirl fa una rivelazione: “Ecco quali sono i miei obiettivi”

Loredana Lecciso ha poi concluso questa sua intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 svelando quali sono i suoi desideri, visto che da poco ha compiuto ben 50 anni:

“Mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità…Già la mancanza di problemi mi sembra un successo…”

Sugli obiettivi nella vita invece la compagna di Al Bano ha dimostrato di avere le idee molto chiare, non nascondendo il fatto di voler vedere i suoi figli realizzati e felici nella vita: “Sono proiettata molto verso i miei figli…” Presto potrebbe inoltre tornare a lavorare in pianta stabile nel mondo dello spettacolo: “Ci sono diverse cose che bollono in pentola…”