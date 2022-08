Lorella Cuccarini, racconto sconvolgente sul suo passato: “È stato scioccante”

Il ricordo di Lorella Cuccarini sul suo grande esordio: “È stata un’occasione bellissima”

Cantante, ballerina, conduttrice, giudice: tutto questo e molto altro è Lorella! Sempre piena di energia, solare e con una grande carriera alle spalle, la Cuccarini è rimasta sempre con i piedi per terra. In una lunga e intensa intervista sul settimanale Diva e Donna Lorella ha ricordato i suoi inizi, da giovanissima, nel mondo dello spettacolo. La vera svolta della sua vita però è arrivata nel 1985 con Fantastico di Pippo Baudo. A volerla fu proprio lui. Su quell’occasione Lorella dice:

“È stato scioccante perchè era un po’ come entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale. È stata un’occasione bellissima”.

Grazie a Pippo Baudo Lorella si è formata. Con lui ha lavorato per tre anni, raccogliendo le basi di quella che poi sarebbe stata una carriera di grandi successi.

La rinascita grazie ad Amici: le parole per la famosa collega

Dopo una lunga e intensa carriera Lorella ha avuto un momento difficile quando sono terminati i rapporti con la Rai. In quel periodo però è iniziato il suo secondo tempo di grandi successi grazie alla proposta di Maria De Filippi di farla diventare professoressa del talent più famoso della tv italiana. Grazie ad Amici Lorella Cuccarini, che svela un retroscena, è tornata in tv in grande stile. Lorella racconta che già prima di arrivare nel talent apprezzava molto Maria a livello professionale, per il lavoro che fa con i suoi programmi. A questo si aggiunge il suo approccio con chi lavora con lei. Infine Lorella aggiunge:

“Quando la si conosce come donna, a livello personale, è veramente unica e speciale”.

Lorella Cuccarini pronta a tornare nel talent: “Lo amo perchè posso lavorare con i giovani”

Manca poco più di un mese al ritorno di Amici che vedrà, per il terzo anno consecutivo, la confermata Lorella nel corpo docenti. Per lei, dopo un primo anno nella cattedra di danza, questo che inizierà sarà il secondo anno nel reparto canto.

“Amo Amici perchè posso lavorare con i giovani, che è bellissimo”

dice entusiasta Lorella. Per lei, dopo 37 anni di carriera, è bello poter trasferire tutto ai ragazzi.