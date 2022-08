Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata dopo Lulù Selassié? L’ultimo gossip

Il noto nuotatore in compagnia della sua ex? Avvistato con una ragazza ad Ostia

Continuano a non arrestarsi i rumors sulla vita sentimentale di Manuel Bortuzzo, un ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quando il nuotatore non sta più insieme alla sorella di Jessica e Clarissa Selassié non mancano voci, su una sua presunta nuova relazione. Nelle scorse ore è arrivata ad esempio una segnalazione all’influencer Deianira Marzano: “Stasera allo shilling ad Ostia con una ragazza. Non si capisce bene dalle foto se la ragazza sia Federica“. Quest’ultima è l’ex fidanzata del nuotatore con cui lo stesso si è lasciato prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà. Però non è la prima volta che il 23enne viene avvistato in compagnia della sua ex da quando la sua storia d’amore con la principessa etiope è finita, ma a quanto pare questa volta si tratterebbe di un’altra donna.



La presunta nuova fiamma dell’ex gieffino si chiama Angelica? Le segnalazioni

Manuel Bortuzzo a distanza di diversi mesi dalla rottura con Lulù Selassié, continua ad avere le telecamere puntate. Nella giornata di oggi sono arrivate delle segnalazioni sul nuotatore all’esperta di gossip Deianira Marzano. In poche parole quest’ultima ha mostrato gli screenshot di alcuni messaggi ricevuti in privato in cui si sosetiene che il 23enne è stato sorpreso in compagnia di una ragazza, dopo essere stato avvistato di recente con una nota tiktoker: “Ieri sera in questo locale c’era il compleanno di un’amica di Angelica, cugina di un suo amico. E’ da una settimana che si vocifera che stanno insieme. Erano insieme la sera di Ferragosto in un ristorante in Abbruzzo!”, “Sai qualcosa a riguardo, ieri allo shilling con una certa Angelica. Pare si stiano vedendo, sarebbe la cugina di Andrea, suo amico”. L’influencer napoletana ha espresso il suo parere, facendo sapere che secondo lei l’ex gieffino ha tutto il diritto di fidanzarsi: “Ragazze ma anche se fosse non vedo quale sarebbe il problema, sicuramente se non è oggi e questa è solo un’amica prima o poi lui si fidanzerà visto che è single!”.

La principessa etiope sta scrivendo un libro: “Avevo questa idea da tanto tempo”

Intanto Lulù Selassié nelle scorse ore ha annunciato una novità del tutto inaspettata sui social, che però non riguarda la sua situazione sentimentale. La principessa etiope ha fatto sapere che presto racconterà la sua storia e le sue vicissitudini nel suo primo libro che sta scrivendo, visto che dopo aver esternato la sua immensa felicità ha aggiunto: “Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare, perchè sono belle e tante persone possono rivedersi in te”. Infine l’ex di Manuel Bortuzzo ha sottolineato: “Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà, non vedo l’ora”.