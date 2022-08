Marco Liorni, incredibile! Mai successo a Reazione a catena: “Un secondo!”

Caso senza precedenti a Reazione a catena: squadra ha vinto lo spareggio in un solo secondo!

E’ stata un’intesa vincente decisamente sofferta quella della puntata di oggi, giovedì 4 agosto 2022, del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni nel preserale di Rai1, dove i campioni in carica, i Pinza e Fichi, si sono scontrato con i Ricci e Poveri (ossia una mamma e due figli tutti e tre con i capelli ricci) ma, avendo totalizzato 10 punti sia gli uni che gli altri, si è reso necessario lo spareggio: e proprio allo spareggio è accaduto qualcosa di incredibile, come il padrone di casa stesso l’ha definito, che raccontiamo nel secondo paragrafo.

I Pinza e Fichi si confermano campioni battendo i Ricci e Poveri in un solo secondo

Sembravano essere diventati i Ricci e Poveri i nuovi campioni di Reazione a catena stasera, essendo riusciti ad indovinare la parola esatta allo spareggio in soli 2 secondi, eppure un attimo dopo è accaduto come suddetto l’incredibile, poiché i Pinza e Fichi sono riusciti ad indovinare la risposta corretta in 1 solo secondo! “Incredibile! Hanno impiegato solo un secondo! Sono di nuovo loro i campioni!” ha esclamato sorpreso Marco Liorni tra gli applausi del pubblico presente nello studio Rai di Napoli dal quale il programma va in onda. Nonostante la bravura, quindi, i Ricci e Poveri hanno dovuto lasciare la trasmissione e tornare a mani vuote nella loro Partanna, in provincia di Trapani.

Reazione a catena: disastro al gioco finale per i campioni in carica, arrivati con soli 180€

Nonostante il colpaccio allo spareggio, però, i Pinza e Fichi non hanno chiuso bene la puntata di Reazione a catena di oggi, dato che al gioco dell’ultima catena dopo i vari dimezzamenti dovuti agli errori commessi e all’acquisto del terzo elemento, sono riusciti a mantenere una cifra bassissima, soli 180€, che peraltro non hanno portato a casa avendo sbagliato la risposta: il primo e il terzo elemento erano, rispettivamente, ‘DATI’ e ‘PUNTI’, mentre la parola che li avrebbe fatti vincere era ‘ESTREMI’. Non è andata bene neppure ieri quando si sono comunque consolati per la sconfitta inflitta alle campionesse precedenti.