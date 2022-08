Panico a Reazione a catena: i Pinza e Fichi distruggono le campionesse

E’ già finita la partecipazione delle Fuori Città nel gioco che rinfresca la mente di Rai1

Si è conclusa già alla seconda puntata l’esperienza delle Fuori Città a Reazione a catena, ossia tre signore provenienti da Lucca, che ieri hanno sfrattato i precedenti campioni in carica scippando loro il titolo dopo averli battuti all’intesa vincente. E oggi, come appena detto, la loro partecipazione è già terminata, non essendo riuscite a difendere il titolo di campionesse, venendo sconfitte clamorosamente dai nuovi arrivati, i quali al penultimo gioco le hanno quasi doppiate a livello di punteggio, con il padrone di casa Marco Liorni che non ha nascosto il suo dispiacere vedendole in grossa difficoltà negli ultimi secondi rimasti prima dello scadere del tempo.

Reazione a catena: i Pinza e Fichi sono i nuovi campioni in carica ma non vincono

Si chiamano Arnaldo, Silvia e Ivan i nuovi campioni di Reazione a catena, i quali, dopo una trionfante intesa vincente, hanno giocato molto bene all’ultima catena, almeno nella fase iniziale, arrivando al momento di dare l’ultima risposta con una cifra molto importante, ossia quasi 25.000€. L’intuito, però, li ha traditi proprio alla fine e, non avendo azzeccato la risposta vincente, sono stati costretti a tornare a casa a mani vuote, rinunciando quindi ai 24.250€ in palio. Tuttavia, se domani riusciranno a difendere il loro titolo di campioni battendo i prossimi sfidanti, avranno la possibilità di ritentare la fortuna.

Marco Liorni dispiaciuto per la mancata vittoria dei campioni di Reazione a catena

Il primo e il terzo elemento a disposizione dei Pinza e Fichi erano, rispettivamente, ‘FINTA’ e ‘MENTE’: con ‘CO____O’ come indizio base della parola, la risposta data da Ivan, Silvia e Arnaldo è stata ‘CONTROLLO’ anziché ‘CONTO’, motivo per il quale, tra gli applausi di fine trasmissione fatti dal pubblico presente in studio per la puntata di oggi, Marco Liorni non ha potuto far altro che incoraggiarli e dar loro appuntamento alla prossima giocata, prevista per domani. E’ andata peggio, ieri, alle Fuori Città: anche per loro, infatti, l’ultima catena è finita molto male.