Maria Laura De Vitis contro Lory Del Santo: “Mi demoralizzava all’Isola”

L’ex pupa replica alla nota showgirl: “Non mi sento una manipolatrice”

Maria Laura De Vitis una ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, ha concesso un intervista al programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli. L’ex pupa ha replicato ai dubbi che Lory Del Santo ha avuto riguardo al suo atteggiamento Honduras nei confronti del figlio di Carmen Di Pietro: “Non è stata la strategia la mia, lei lo sapeva. Mi demoralizzava dicendomi che lui non mi si filava. Però non è mai uscito nulla dalla mia bocca riguardo la strategia”. L’ex naufraga ha aggiunto:

“Sarà un suo pensiero, non mi sento per niente una manipolatrice. Le cose si fanno in due”.

Mercedesz Henger ha deluso la sua ex compagna di gioco: “E’ abbastanza vendicativa”

A distanza di più di un mese dalla finalissima de L’Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis, l’ex naufraga Maria Laura De Vitis ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras ai microfoni della trasmissione “Non succederà più” su Radio Radio. L’ex pupa si è espressa sul suo inziale avvicinamento ad Alessandro Iannoni: “Mi piaceva perchè mi sembrava un puro, un ragazzo pieno di valori, rispettoso”. L’ex naufraga però ci ha tenuto a precisare: “Non ho mai detto di essere innamorata di lui, ma volevo solamente conoscerlo, per poi vederlo fuori. Non credo che nascerà qualcosa, abbiamo accettato l’amicizia e rispetto il suo volere. Non ci sarà altro”. Poi riguardo alla riconciliazione con la madre del 21enne ha affermato: “Io e lei abbiamo chiarito, ci siamo avvicinate come due amiche. E’ nata un’amicizia vera”. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show non poteva non parlare del suo rapporto con Mercedesz Henger: “Mi ha dato contro sin da subito, io ci sono rimasta molto male, però ho deciso di passarci sopra e da quel momento siamo rimaste più legate”. L’ex fidanzata di Paolo Brosio non ha nascosto la sua delusione: “Nel momento in cui io non ho appoggiato al 100% le sue scelte soprattutto nei confronti di Edoardo dicendo la mia non ha accettato che io fossi totalmente dalla sua parte. Ha iniziato di nuovo questa campagna contro di me dandomi della falsa”. L’ex pupa ha criticato la sua ex compagna di gioco: “Di sicuro è abbastanza vendicativa e permalosa“.

Maria Laura De Vitis ne è convinta: “Tra me e Luca Daffrè non può nascere una storia”

Sempre durante la chiacchierata, l’ex pupa che ha avuto problemi di anoressia in passato ha fatto un rimprovero alla figlia di Eva Henger per aver chiesto un ultimatum ad Edoardo Tavassi: “Secondo me non doveva chiedergli o ci fidanziamo o non ci parliamo più. Si è bruciata questa frequentazione fuori”. Inoltre è tornata a parlare del suo interesse verso Luca Daffrè: