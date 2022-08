Monica Setta riparte con tre programmi tra tv e radio: “Sono felicissima”

Al via le nuove edizioni de Il sorpasso, Unomattina in famiglia e Generazione Z

Si prepara per un’altra stagione ricca di impegni Monica Setta, che tra qualche settimana sarà di nuovo alla guida de Il sorpasso, programma in onda su Isoradio ogni sera all’ora di cena, di Unomattina in famiglia, che condurrà nel weekend su Rai1 per il quarto anno consecutivo a partire da metà settembre, e Generazione Z, la cui seconda edizione debutterà nella tarda serata di Rai2 all’inizio di ottobre. Proprio degli impegni in questione la giornalista e conduttrice ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere, dicendosi innanzitutto felicissima per la riconferma di Generazione Z:

La partenza è stata faticosissima ma gli ascolti erano in linea con la media della rete […] Si è scelto di cambiare collocazione passando dal pomeriggio alla seconda serata

ha dichiarato, sottolineando che sono state realizzate 10 puntate anziché 6 come invece inizialmente previsto, tutte con ascolti positivi.

“Il sorpasso ripartirà con Salvini e Bonetti”, le anticipazioni svelate da Monica Setta

Parlando, invece, della trasmissione che condurrà su Isoradio, Monica Setta nell’intervista ha anticipato che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, i primi ospiti saranno Elena Bonetti e Matteo Salvini:

Con loro parleremo delle due grandi incognite degli italiani: la flat tax e la patrimoniale

ha dichiarato, anticipando che si occuperà di economia e politica, temi a lei da sempre molto cari, anche a Unomattina in famiglia: “Non abbiamo ancora iniziato le riunioni ma affronterò sicuramente questi temi” sono state le sue parole.

Monica Setta: “Ecco perchè ho appoggiato Mario Draghi”

Per rispondere alla domanda della giornalista che l’ha intervistata, Chiara Maffioletti, che le ha chiesto “Le capita mai di non credere a ciò che dicono i politici?”, la conduttrice di Unomattina in famiglia, Generazione Z e Il sorpasso ha ammesso invece di dividere sempre i fatti dalle opinioni, svolgendo il suo lavoro, come le ha insegnato Idro Montanelli, non nascondendo infine di aver appoggiato Mario Draghi al Governo (sul quale, lo ricordiamo, ha anche scritto un libro intitolato “Il Presidente-La nuova Italia di Draghi”) dichiarando:

L’ho sostenuto perchè non era un politico ma un banchiere, con lui non ti schieravi a destra o a sinistra ma con un’idea di mondo.

E in attesa di tornare al lavoro, Monica si gode l’estate nella sua Puglia, dove recentemente ha organizzato una grande festa per il suo compleanno.