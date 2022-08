Nero a metà 4 e l’annuncio a sorpresa di Claudio Amendola: “Sono certo che…”

Claudio Amendola fa felici i fan della serie tv: “Sono quasi certo la riproporremo in tv”

Tra tutte le fiction andate in onda su Rai1 nella scorsa stagione televisiva certamente quella con Amendola nei panni del commissario Carlo Guerrieri è stata una delle più trionfanti. La terza stagione è andata in onda in primavera, a ridosso quasi dell’estate, ma nonostante questo gli ascolti sono stati più che ottimi. La serie in realtà originariamente era stata pensata come una trilogia. Dunque in teoria sarebbe conclusa. Il pubblico però sul web ha chiesto a gran voce Nero a metà 4 e adesso sembra aprirsi uno spiraglio di possibilità. Intervistato dal quotidiano La Repubblica Amendola, mentre parla dei suoi prossimi progetti, dice:

“Ho finito la nuova stagione di Nero a metà, che sono quasi certo riproporremo in tv, e sto scrivendo per il cinema”.

L’attore di Nero a metà racconta le disavventure sul set: “Ho dovuto girare con due costole rotte”

Nel corso dell’intervista Claudio Amendola ha raccontato gioie e dolori del mestiere dell’attore. Non tutto infatti è facile, a differenza di quello che può pensare il pubblico vedendo il prodotto finito. Gli imprevisti durante le riprese, ad esempio, succedono spesso e qualche volta hanno anche delle conseguenze non indifferenti. Tra i vari aneddoti l’attore ne ha raccontato uno in particolare:

“In una produzione in Marocco si incastra la spada finta, il cavallo mi disarciona, ho dovuto girare con due costole rotte”.

Proprio sui cavalli Amendola spiega di aver avuto diverse disavventure sui set.

Claudio Amendola scalda i motori per la nuova serie tv: grande attesa

Mentre si cerca di capire cosa ne sarà di Nero a metà 4 il pubblico potrà rivedere presto l’attore in televisione, sempre in prima serata. Questa volta però toccherà a Canale5 ospitare una produzione che vede Amendola nel doppio ruolo di attore e regista. Si tratta della fiction Il Patriarca che l’attore ha finito da poco di girare. La serie andrà in onda nella prossima stagione televisiva ed è già stata annunciata durante la presentazione dei palinsesti ufficiali. Sono previste più stagioni quindi la speranza di tutta la squadra è che i risultati in termini di ascolti siano buoni.