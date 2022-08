Novanta e Passa, puntata difficilissima: vittoria amara a Reazione a catena

I campioni in carica vincono meno di 1.000€: piccola rivincita per Aldo, Lorenzo e Nicolò

Hanno portato a casa 829€ i campioni del gioco che rinfresca la mente al termine della puntata andata in onda oggi, mercoledì 24 agosto 2022, prendendosi quindi una piccola rivincita dopo la mazzata di ieri sera. Purtroppo oggi, pur essendo arrivati al gioco dell’ultima catena con una cifra altissima, ossia 106.000€, i tanti errori commessi nella scelta degli indizi nel percorso finale hanno ridotto il montepremi a meno di un migliaio di euro, cifra che però hanno vinto, indovinando la parola ‘TREDICI’ partendo dal primo e dal terzo elemento visibili nella grafica della foto di inizio articolo.

La rimonta dei Novanta e Passa dopo l’amara delusione di ieri sera: sfumati oltre 60.000€

Ricordiamo che nella puntata di ieri di Reazione a catena Aldo, Lorenzo e Nicolò provenienti da Frascati, hanno giocato per più di 61.000€, cifra che purtroppo non sono riusciti a portare a casa avendo sbagliato la risposta finale: la trasmissione si è chiusa quindi con una grande delusione per loro che, come annunciato da Marco Liorni qualche sera fa in occasione del loro debutto, sono i concorrenti più giovani di sempre del programma, avento 18, 18 e 19 anni. Stasera, come anticipato nel primo paragrafo, le cose sono andate diversamente per loro, essendo arrivati allo step conclusivo dell’ultimo gioco con una cifra molto bassa.

Marco Liorni e il consiglio dato agli sfidanti: “Avreste dovuto giocare un altro raddoppio”

Per difendere il loro titolo di campioni di Reazione a catena i Novanta e Passa stasera all’intesa vincente hanno battuto per 11 a 8 tre ragazzi provenienti da Campobasso, i quali, rimasti con soli 3 secondi e con 8 punti accumulati, hanno scelto stranamente di sfruttare gli ultimi secondi senza giocare il raddoppio. E le cose sono andate male, poiché la concorrente incaricata di dare le risposte non è riuscita a capire qual era la parola da dare all’ultima domanda, motivo per il quale Marco Liorni, scaduto il tempo, ha detto loro: “Forse era il caso di giocare il secondo raddoppio… comunque avete fatto una bellissima figura”.