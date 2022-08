Olivia Newton-John morte, Grease in onda stasera: trama, canale e orario

Mediaset omaggia Olivia Newton-John con il film più celebre della sua carriera

La notizia della morte dell’attrice ha scosso tutto il mondo del cinema che in questi giorni sta facendo i conti con diverse scomparse improvvise di volti cinematografici. Olivia era amatissima, oltre che dal mondo del cinema, anche dal pubblico. In particolare i suoi fan, di ogni generazione, hanno nel cuore un film. Si tratta di Grease, film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser. Qui Olivia interpretava l’indimenticabile Sandy Olsson. Al suo fianco nella pellicola c’è il collega John Travolta nei panni di Danny Zuko. Mediaset omaggerà l’attrice stasera in prima serata, dalle 21:20 circa, su Italia1 trasmettendo proprio il celebre film.

La trama del film Grease di stasera: una delle più belle storie d’amore di tutti i tempi

Tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey questo film è considerato uno dei colossal della storia del cinema. La storia parte dagli anni ’50 negli Stati Uniti. Danny Zuko, leader di un gruppo di studenti, incontra Sandy, interpretata da Olivia Newton-John. Sandy, bellissima, è un’ingenua ragazza australiana di origine scandinava. Tra i due è subito amore ma Sandy sa che con il finire dell’estate dovrà tornare in Australia. I due si giurano amore eterno e sono pronti a dirsi addio. Tuttavia i programmi di lei cambiano improvvisamente: Sandy si iscrive nella scuola che frequenta Danny e i due vivranno tantissime avventure. Non mancheranno momenti di sconforto nella loro storia d’amore ma i forti sentimenti che provano l’uno per l’altra trionferanno su tutto.

Cinema in lutto per la morte di Olivia Newton-John: parenti e amici stretti nel dolore

Da anni l’attrice lottava contro un tumore al seno che potrebbe non avergli lasciato scampo, anche se le cause della morte non sono ufficiali. Intanto i parenti, tra cui il marito John Easterling e la figlia Chloe, e gli amici, si sono stretti nel dolore per la perdita di Olivia. Tra loro, in particolare, spicca il messaggio di John Travolta, devastato per la perdita della collega. Grande e diversificata è stata la carriera di Olivia ma anche la sua umanità che negli anni l’ha portata ad impegnarsi a favore della lotta contro i tumori.