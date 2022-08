Oroscopo Paolo Fox weekend e settimana prossima, dal 20 al 26 agosto 2022

Oroscopo da sabato 20 a venerdì 26 agosto dei primi quattro segni dello zodiaco

Siamo alle porte del weekend e della settimana entrante perciò, sfogliando le pagine di DiPiùTV, riveliamo di seguito alcune indicazioni sulle previsioni astrologiche di Paolo Fox, iniziando dai primi quattro segni.

ARIETE: le nuove storie d’amore sono ben viste dalle stelle; nel lavoro bisogna rimettersi in gioco ma le cose non sono così semplici;

TORO: nella vita di coppia non è facile ora ristabilire un buon equilibrio; nel lavoro in arrivo belle intuizioni nel fine settimana;

GEMELLI: i problemi di coppia è meglio risolverli entro il 5 settembre; la giornata di giovedì può essere di buon auspicio per il lavoro;

CANCRO: cielo positivo per i sentimenti quello dei giorni in arrivo, mentre una buona Luna promette che quella di martedì sarà un’ottima giornata per i single.

Paolo Fox e le previsioni astrali fino alla settimana prossima di altri quattro segni

LEONE: alcune coppie hanno progetti importanti in vista; per il lavoro il periodo in arrivo non è male;

VERGINE: è il momento di stare più vicini in coppia; nel lavoro in questo periodo si registra un recupero;

BILANCIA: prudenza nella vita di coppia nella giornata di martedì; per il settore della professione Giove resta in opposizione;

SCORPIONE: chi si è separato deve ancora mettere a posto alcuni contenziosi; nel lavoro non è il momento di tralasciare le opportunità.

Previsioni zodiacali del weekend e della settimana degli ultimi segni secondo Paolo Fox

Concludiamo con l’oroscopo dei segni rimanenti, ricordando che l’astrologo de I Fatti Vostri lo zodiaco del weekend l’ha anticipato sempre sulla rivista citata all’inizio dell’articolo.

SAGITTARIO: attenzione in amore se ci sono due storie in ballo; in vista di settembre bisogna verificare la tenuta di alcuni rapporti di lavoro;

CAPRICORNO: non si escludono conflitti in famiglia; per il lavoro è in arrivo un 2023 molto positivo;

ACQUARIO: Venere continua a disturbare in amore; nel lavoro, invece, non è il caso di fare il passo più lungo della gamba;

PESCI: complicazioni in amore con Vergine e Gemelli; nel lavoro non si esclude l’arrivo di conferme.