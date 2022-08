Oroscopo Paolo Fox, prime previsioni fine settimana prossimo 20-21 agosto

Anticipazioni previsioni zodiaco del prossimo weekend, sabato 20 e domenica 21 agosto 2022

Dal numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole ieri, riportiamo di seguito alcune indicazioni sull’oroscopo di Paolo Fox del fine settimana in arrivo, con informazioni generali anche sui giorni successivi, quindi fino a venerdì 26 agosto.

ARIETE: nella vita di coppia tutto ciò che si fa ora deve essere valutato con cura; nel lavoro per molti è arrivato il momento di rimettersi in gioco;

TORO: tra sabato e domenica arriveranno belle intuizioni legate al lavoro, mentre in amore non sarà facile ristabilire un buon equilibrio;

GEMELLI: in questo periodo l’amore deve essere protetto; nel lavoro bisogna ricordarsi che con Giove favorevole si ha la possibilità di vincere;

CANCRO: cielo positivo quello dei prossimi giorni e sarà importante progettere i sentimenti; per i single il meglio arriverà dopo il weekend, esattamente martedì.

Paolo Fox e le previsioni astrologiche del 20 e 21 agosto di altri quattro segni zodiacali

Passiamo, ora, all’oroscopo del fine settimana prossimo del secondo gruppo di segni, utilizzando come fonte sempre la rivista menzionata nel primo paragrafo, sulla quale, in uno dei numeri precedenti, l’astrologo ha rivelato lo zodiaco di oggi e domani.

LEONE: il periodo attuale non è male per il lavoro; anche nella vita di coppia c’è qualche buon progetto in ballo che però deve essere recuperato;

VERGINE: il fine settimana sarà il momento giusto per i single che vorranno rimettersi in gioco; nel lavoro è in arrivo un recupero;

BILANCIA: prudenza nella vita di coppia dopo il weekend, esattamente martedì; per il lavoro Giove ora rimane in opposizione;

SCORPIONE: le storie che vanno avanti da tempo ora hanno bisogno di uno sprint in più; nel lavoro non bisogna tralasciare opportunità.

Previsioni Paolo Fox del prossimo weekend, ultimi quattro segni dello zodiaco

Concludiamo con l’oroscopo dell’astrologo de I Fatti Vostri relativo ai quattro segni dello zodiaco rimanenti.

SAGITTARIO: attenzione alle giornate del fine settimana perchè per le coppie potrebbero essere un po’ tormentate; per il lavoro, intanto, si avvicina un periodo molto importante;

CAPRICORNO: non si esclude qualche conflitto in famiglia in questo periodo, mentre nel lavoro bisogna stare tranquilli anche se si teme di non avere garanzie per il futuro;

ACQUARIO: i progetti di lavoro iniziati in questo mese ora potrebbero rallentare un po’; nella vita di coppia Venere continua a disturbare;

PESCI: mettere in un angolo la gelosia nelle coppie ora; nel lavoro non si esclude l’arrivo di conferme.