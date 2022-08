Paolo Fox, previsioni di domani: oroscopo 16 agosto di tutti i segni

Oroscopo del domani secondo l’astrologo per eccellenza: cosa succederà ai primi segni

Si parte come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco stando alle previsioni di Paolo Fox tratte dal suo Stellare:

ARIETE: giornata baciata da Venere favorevole, quindi amore positivo. Devono cercare di rilassarsi.

TORO: Luna nel loro segno. Meglio non parlare oggi. Non devono stancarsi troppo in questo periodo.

GEMELLI: potrebbero fare un grande incontro sentimentale. Giornata positiva per un netto recupero.

CANCRO: giornata sottotono in amore. Meglio affrontare tutto in maniera diretta. Sono un po’ sottotono.

Previsioni di Paolo Fox degli altri segni zodiacali: il Leone deve evitare lo stress

Si prosegue con l’oroscopo del 16 agosto 2022 per gli altri quattro segni dello zodiaco, senza dimenticare l’oroscopo del Ferragosto segno per segno:

LEONE: tutto è fattibile oggi e nelle prossime ore, soprattutto nella sfera sentimentale. Devono evitare qualsiasi tipo di stress.

VERGINE: non si escludono confronti diretti col partner. Il consiglio spassionato dell’astrologo è quello di dormire di più.

BILANCIA: tornare sul passato potrebbe essere un errore da non commettere. Sono un po’ sottotono.

SCORPIONE: Venere sempre un po’ in agitazione, quindi l’amore non brillerà di certo. Da qualche tempo sono un po’ stanchi.

Paolo Fox svela l’oroscopo di martedì 16 agosto 2022 per gli ultimi segni

Infine Paolo Fox svela le previsioni dell’oroscopo di domani per gli ultimi segni dello zodiaco, tenendo presente della sfera sentimentale, quella professionale e quella legata alla fortuna negli incontri:

SAGITTARIO: Giove favorevole insieme alla Luna, potrebbero fare un incontro speciale. Il ritmo sul lavoro va assolutamente rallentato.

CAPRICORNO: Luna in opposizione. Non accettano più certi atteggiamenti da parte del partner.

ACQUARIO: avranno tempo fino a domani sera per chiarire certe cose che non funzionano in amore. Con gli sforzi è meglio non esagerare.

PESCI: situazione sentimentale che si rivela importante. Non devono essere ansiosi in questo periodo.