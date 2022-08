Pechino Express 2023, rivoluzione dopo il flop: novità, tappe e spoiler

Costantino Della Gherardesca torna in onda con l’adventure game: presa una decisione dopo il flop di ascolti

Com’era prevedibile il passaggio da Rai2 alla pay tv di Sky non ha giovato in termini di ascolti al reality game. Nel dettaglio l’adventure game è andato in onda a partire dal 10 marzo 2022 ed è stato visto da 433 000 spettatori pari all’ 1,40% di share. Puntata dopo puntata gli ascolti, seppur non esaltanti si sono leggermente aumentati e la finale trasmessa il 12 maggio ha totalizzato il 2,00 % di share con 474 000. Adesso, delle clamorose novità per Pechino Express le riporta TvBlog che rivela che la nuova edizione trasmessa andrà in onda non più su Sky Uno ma in chiaro su Tv8, in questo modo si vuole consentire anche ai non abbonati la possibilità di seguire il reality di Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express 2023: anticipazioni su tappe, luoghi e data d’inizio

Per quanto riguarda invece la prossima edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca sono in arrivo delle importanti novità e già trapelano i primi spoiler su tappe e possibili concorrenti. Per quanto riguarda i luoghi di Pechino Express 2023 nei giorni scorsi un utente twitter ha creato subbuglio in rete perché ha immortalato uno scatto curioso, visibile alla fine del paragrafo, ovvero la bandiera tipica con il logo di Pechino. Il luogo in questione è il Laos e testimonia il fatto che quasi sicuramente la prossima edizione del reality si svolgerà lì e probabilmente nei Paesi vicini come Cina, Birmania e Vietman. Insomma è quasi certo, ma manca l’ufficialità, che la prossima edizione dell’adventure game torni alle origini e si svolga in Estremo Oriente, mentre la data d’inizio dovrebbe essere la primavera del 2023.



Concorrenti del reality game di Sky Uno: da Clizia Inconvaia ad Eleonora Giorgi tutti i possibili nomi

Nel frattempo, infine, in questi giorni impazzano i possibili nomi dei viaggiatori di Pechino Express 2023. Le voci più insistenti riguardano il ritorno di Clizia Incorvaia, in passato è stata in coppia con l’ex compagno Francesco Sarcina mentre adesso potrebbe ritornare insieme alla suocera Eleonora Giorgi e quelle dei due ex naufraghi dell’Isola dei famosi Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Insomma per il momento nulla di più si sa sui concorrenti, chi prenderà il testimone degli scorsi vincitori Victoria Cabello e Paride Vitale?