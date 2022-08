Reazione a catena, addio alle campionesse. Marco Liorni: “Puntata complicata”

Le Pizze a Pezzi eliminate clamorosamente, Marco Liorni: “Puntata emotivamente complessa”

Disastro, è il caso di dirlo, per le ormai ex campionesse di Reazione a catena nella puntata di oggi, venerdì 19 agosto 2022, con un’intesa vincente che peggio non sarebbe potuta andare: mamma Daniela e le figlie Irene e Aurora, infatti, non sono riuscite a totalizzare praticamente alcun punto, sbagliando anche un raddoppio tentato in extremis pochi secondi prima dello scadere del tempo. “Mi dispiace, siete state delle concorrenti bravissime. Purtroppo oggi è andata così” ha commentato il conduttore tra gli applausi del pubblico, salutando le concorrenti e augurando loro buon ritorno a Genova.

I Cocomeri sono i nuovi campioni di Reazione a catena ma per loro niente vittoria

A trionfare all’intesa vincente sono stati i Cocomeri, ossia Andrea, Monica e Meri, andati però molto male al gioco dell’ultima catena, arrivando allo step conclusivo con poche centinaia di euro, poi ridotte a meno di 300 per via dell’acquisto del terzo elemento. Cifra bassissima che non hanno neppure vinto: partendo da ‘MACCHIA’ e ‘NULLA’, con ‘BA___O’ come base della parola, hanno dato ‘BALLO’ come risposta, ma la parola che li avrebbe fatti vincere si è scoperto essere ‘BAFFO’. Niente da fare, dunque: per loro esordio sfortunato, ma domani sera avranno la possibilità di rifarsi se riusciranno a difendere il titolo di campioni di Reazione a catena. E’andata leggermente meglio alle precedenti campionesse ieri, la cui vittoria è stata un po’ amara ma c’è comunque stata: come i campioni di oggi, sono arrivate allo step conclusivo con una cifra molto bassa, che però hanno portato a casa.

Curiosità su Andrea, concorrente dei Cocomeri: “Parla otto lingue!” ha rivelato Marco Liorni

All’inizio della trasmissione il conduttore, presentando la nuova squadra, ha svelato una particolarità: Andrea parla ben 8 lingue! Interpellato, il concorrente ha fatto l’elenco delle lingue da lui conosciute, concludendo con “parlo anche il veneto eh”, facendo scoppiare a ridere sia Marco Liorni che gli altri concorrenti e tutti gli spettatori presenti in studio.