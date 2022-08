Reazione a catena, fiato sospeso: che colpo sul finale per i Batti Lei

I Batti Lei sono i nuovi campioni di Reazione a catena: sconfitti i Sole e Luna

E’ già finita l’esperienza dei Sole e Luna nel gioco che rinfresca la mente condotto su Rai1 da Marco Liorni: Stefano, Matu e Manshi, nell’appuntamento di stasera sono infatti andati male all’intesa vincente, finendo per dover cedere il titolo di campioni ai nuovi arrivati. Provenienti da Fabriano, gli ormai ex campioni, lo ricordiamo, hanno scelto di chiamare Sole e Luna la loro squadra per via del significato dei nomi di Matu e Manshi, due sorelle originarie dello Sri Lanka: ‘Matu’ significa infatti Sole e Manshi traduce ‘Luna’. Con 11 punti, dunque, i tre concorrenti arrivati questa sera li hanno spodestati. Tra gli applausi del pubblico presente in studio, Marco Liorni non ha potuto far altro, alla fine, che augurare loro un buon ritorno nelle Marche.

Chi sono i nuovi campioni del programma condotto da Marco Liorni e perchè si chiamano Batti Lei

Si chiamano Giacomo, Edoardo e Jacopo i nuovi campioni in carica a Reazione a catena, i quali hanno scelto di chiamare la squadra da loro composta ‘Batti Lei’ per omaggiare Fantozzi, celebre personaggio interpretato da Paolo Villaggio (“Batti lei” era proprio una famosa affermazione di Fantozzi). Arrivati all’ultimo step del gioco finale con la cifra indicata nella foto in alto, ossia 37.500€, la loro esperienza nella trasmissione del preserale estivo di Rai1 è iniziata subito con una vittoria, avendo indovinato la risposta corretta, proprio com’è successo ieri sera ai campioni che oggi hanno battuto, i quali hanno letteralmente affossato le rivali.

Indovinata la parola ‘CONTENUTO’ all’ultima catena: vinti quasi 40.000€ dai campioni

Gli indizi per indovinare la risposta vincente erano, come si vede nell’immagine disponibile all’inizio dell’articolo, ‘SOGGETTO’ e ‘PARCO’, rispettivamente primo e terzo elemento, mentre le lettere base della parola erano ‘CO_____O’. Con questi elementi a disposizione, i Batti Lei non hanno avuto problemi a dare ‘CONTENUTO’ come risposta, trionfando e portando quindi a casa l’alta cifra in palio, tra gli applausi degli spettatori presenti nello studio Rai di viale Marconi a Napoli e i complimenti di Marco Liorni.