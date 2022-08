Reazione a catena: profonda delusione per i Batti Lei dopo la vittoria

Non ce l’hanno fatta stasera i campioni in carica a vincere al gioco finale: sfumati 28.000€

Amara delusione dopo la grande gioia della vittoria di ieri sera oggi, venerdì 12 agosto, a Reazione a catena per i Batti Lei, campioni in carica, ossia Giacomo, Edoardo e Jacopo: non sono riusciti, infatti, a bissare il successo dell’appuntamento precedente, quando hanno portato a casa quasi 40.000€. Partendo da ‘SCONTO’ e ‘USO’, rispettivamente il primo e il terzo elemento, con ‘CO______E’ come base della parola, hanno dato ‘CORRENTE’ come risposta, ma Marco Liorni, seppur a malincuore, è stato costretto a comunicare loro che la parola che li avrebbe fatti vincere era invece ‘CONVENZIONE’.

Marco Liorni spiega il collegamento tra la risposta esatta e il primo/terzo elemento

Tra la delusione finale dei Batti Lei e gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente per la puntata di oggi nello studio della sede Rai di viale Marconi a Napoli, il conduttore di Reazione a catena, prima di dare la linea all’edizione di prima serata del TG1, ha ovviamente spiegato il collegamento tra la risposta corretta e i due indizi: con una convenzione si può avere uno sconto e la convenzione è un uso. Niente da fare, quindi, per Giacomo, Edoardo e Jacopo, che all’intesa vincente hanno battuto alla grande le sfidanti, le Spendi e Spandi, tre ragazze altrettanto brave.

“Un esordio come il loro non si vedeva da anni”, le parole di Marco Liorni all’inizio della puntata

All’inizio dell’appuntamento di oggi, prima di presentare le nuove concorrenti, il conduttore di Reazione a catena ha invece elogiato i Batti Lei sottolineando che un debutto così fortunato come quello di ieri (ricordiamo che, dopo alcuni minuti in cui sono stati con il fiato sospeso, hanno vinto 37.500€) non lo si vedeva da anni. Ricordiamo anche che il nome della squadra, appunto ‘Batti Lei’, è stato scelto per omaggiare una famosa battuta di Fantozzi, come i tre concorrenti hanno spiegato al momento dell’esordio.