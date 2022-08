Terno Secco, colpo a Reazione a catena! Rimasti malissimo gli sfidanti

Reazione a catena, lacrime agli occhi per gli Ines Pressi: rimasti male per la sconfitta

Sono rimasti malissimo gli ‘Ines Pressi’ nella puntata di oggi, domenica 7 agosto 2022, del programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni, essendo andati molto bene ma avendo perso per un soffio la possibilità di scippare il titolo di campioni agli avversari, arrivati ieri. Al gioco dell’intesa vincente hanno infatti sbagliato l’ultima risposta, quella che avrebbe consentito loro di raggiungere gli 11 punti, quindi il pareggio con i rivali. A causa dell’errore, sono tornati invece a 9 punti, e dalle espressioni dei loro volti si è capita la grandissima delusione. “Mi dispiace, meritavate di arrivare almeno allo spareggio” ha commentato il conduttore, tra gli applausi di incoraggiamento e consolazione degli spettatori presenti in studio. Nessuna dichiarazione da parte dei tre concorrenti, delusissimi, che si sono limitati a salutare e lasciare la trasmissione.

Vittoria per i Terno Secco a Reazione a catena: al gioco finale si sono aggiudicati 21.500€

Dunque al gioco dell’ultima catena anche stasera i protagonisti sono stati Alessandro, Niccolò e Leonardo, provenienti dalla provincia di Siena, i quali, partendo da ‘SOLO’ e ‘CALZINO’, con ‘SP_____O’ come indizio base della parola, non hanno avuto problemi ad indovinare la risposta corretta, ossia ‘SPAIATO’, che hanno dato praticamente all’istante, appena scoperto il terzo elemento. Per loro, quindi, la cifra in palio, ossia 21.500€ in gettoni d’oro, motivo per il quale hanno chiuso la puntata facendo i salti di gioia, tra i complimenti di Marco Liorni e gli applausi del pubblico dello studio Rai di Napoli.

I Terno Secco arrivati ieri a Reazione a catena dopo l’abbandono improvviso dei Pinza e Fichi

Ricordiamo che i nuovi campioni di Reazione a catena ieri hanno giocato contro tre avversari nuovi come loro: entrambe le squadre, infatti, sono arrivate nell’appuntamento di ieri, anomalo non essendoci stata una squadra campione, poichè i Pinza e Fichi, come il conduttore ha spiegato all’inizio del programma, hanno dovuto abbandonare il gioco per via di un problema che uno dei tre ha avuto nel lavoro.