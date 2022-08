Boom a Reazione a catena! Finale da brivido per i campioni, i Batti Lei

Nuova vittoria nel gioco che rinfresca la mente per i campioni in carica, i Batti Lei

Sono riusciti a bissare il successo della serata d’esordio nella puntata di Reazione a catena di oggi, sabato 13 agosto 2022, Giacomo, Edoardo e Jacopo, dopo la mancata vittoria di ieri: nell’appuntamento di oggi, infatti, trionfando al gioco finale, si sono aggiudicati una cifra importante che si aggiunge a quella vinta l’altro ieri. Finale di puntata in festa, quindi, con i complimenti del padrone di casa Marco Liorni e gli applausi del pubblico presente nello studio Rai della sede di viale Marconi a Napoli, con i tre concorrenti letteralmente saltati giù dagli sgabelli abbracciandosi per l’emozione della vittoria, come si vede nella foto in alto.

Reazione a catena: i Batti Lei si confermano campioni e al gioco finale vincono 13.125€

Gli indizi grazie ai quali i campioni del programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni si sono aggiudicati la cifra in palio nella puntata di stasera erano, come indica l’immagine disponibile all’inizio dell’articolo, ‘LUCE’ e ‘PAGARE’, rispettivamente primo e terzo elemento. Tra di essi c’era ‘SO______E’: dopo aver ragionato per pochi minuti, i tre concorrenti hanno dato ‘SOLUZIONE’ come risposta, che Marco Liorni ha confermato, non senza nascondere la sua gioia, essere proprio quella esatta. E’ andata meno bene, invece, ieri sera, quando i campioni non ce l’hanno fatta ad individuare la parola che avrebbe fruttato loro un’altra bella cifra, terminando quindi la puntata con una delusione.

Giacomo dei Batti Lei imita Fantozzi con la famosa battuta alla quale si ispira il nome della squadra

All’inizio della trasmissione, prima di presentare gli avversari, ossia tre ragazzi provenienti da Cosenza accomunati dalla professione, essendo tutti e tre nutrizionisti, Marco Liorni ha chiesto ai campioni in carica di imitare Fantozzi con la celebre battuta per omaggiare la quale hanno chiamato ‘Batti Lei’ la squadra, dunque Giacomo ha detto: “Batti Lei! Scusi, ma mi da del tu? No, è congiuntivo!”, scatenando le risate e gli applausi degli spettatori.