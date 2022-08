Che disastro a Reazione a catena: iniziata malissimo per le campionesse

Esordio amaro nel gioco che rinfresca la mente per le nuove campionesse, le Fuori Città

Non è partita nel migliore dei modi la partecipazione di Rosy, Silvia e Angela a Reazione a catena, che al termine dell’appuntamento andato in onda oggi, martedì 2 agosto 2022, hanno scippato il titolo di campioni agli avversari, accedendo quindi al gioco finale. Tuttavia, dopo un’intesa vincente giocata decisamente bene, che ha consentito loro, appunto, di diventare le nuove campionesse, al gioco dell’ultima catena le cose si sono messe male e le tre concorrenti hanno visto sfumare una vincita che sarebbe stata molto importante, sfiorando i 30.000€: nel dettaglio, era di 29.039€ la cifra in palio, rimasta dopo il dimezzamento dovuto all’acquisto del terzo elemento.

Marco Liorni e il dispiacere per la mancata vittoria delle Fuori Città: la risposta era ‘MANEGGIO’

Partendo dal primo e dal terzo elemento, visibili nella foto in alto, ossia ‘TRATTO’ e ‘SCUOLA’, le nuove campionesse del programma del preserale estivo di Rai1 hanno dato ‘MARCATO’ come risposta, ma il padrone di casa, pochi secondi prima di cedere la linea all’edizione di prima serata del TG1, è stato costretto a comunicare loro che la parola che le avrebbe fatte vincere era purtroppo un’altra, ossia ‘MANEGGIO’. Niente da fare, almeno questa sera, quindi, per le Fuori Città, tre signore che hanno scelto di dare questo nome alla squadra da loro composta vivendo tutte e tre all’esterno delle mura di Lucca, come hanno spiegato all’inizio della trasmissione.

Reazione a catena, addio ai Tre Taralli: Marco Liorni dispiaciuto per la loro disfatta

Dispiacere, da parte di Marco Liorni, per la mancata vittoria delle nuove campionesse ma anche per la sconfitta dei Tre Taralli: gli ormai ex campioni in carica, infatti, all’intesa vincente si sono fermati a 7 punti, battuti dalle sfidanti che di punti ne hanno totalizzati invece 8, solo uno in più ma sufficiente a strappare loro il titolo di campioni di Reazione a catena. E’ durata tre puntate la partecipazione di Cinzia, Leonardo e Francesco nel programma e purtroppo non hanno vinto nulla, dato che sia l’altro ieri che ieri è finita male.