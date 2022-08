Panico a Reazione a catena: tesi i Cinquetti, finita male per i Tre Taralli

Reazione a catena: grande tensione all’intesa vincente per gli sfidanti, i Cinquetti

E’ toccato ai Cinquetti nella puntata di oggi, lunedì 1 agosto 2022, del programma del preserale estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni, sfidare i nuovi campioni in carica, i Tre Taralli, i quali ieri hanno battuto clamorosamente i Tre Monelli, andati dunque via dopo diverse puntate. I concorrenti arrivati stasera, però, non hanno avuto la stessa fortuna, dato che al gioco dell’intesa vincente sono andati molto male, totalizzando solo 3 punti, senza riuscire a nascondere una grande agitazione: in particolare, è apparso visibilmente teso il concorrente incaricato di dare le risposte. Pur avendole provate tutte, riuscendo addirittura a formulare una domanda in un solo secondo, per loro la vittoria non è arrivata, motivo per il quale si sono confermati campioni i Tre Taralli.

Vittoria sfumata anche nella puntata di Reazione a catena di oggi per i campioni in carica

Hanno trionfato all’intesa vincente per 6 a 3 i campioni, Cinzia, Leonardo e Francesco: non sono andati granché bene, quindi, neanche loro, ma il punteggio, pur non essendo altissimo, è comunque bastato per difendere il titolo di campioni e accedere al gioco dell’ultima catena, dove però, com’è successo anche ieri dopo la vittoria sui Tre Monelli, non ce l’hanno fatta ad individuare la risposta corretta, tornando perciò a casa a mani vuote. Partendo da ‘SEGNO’ e ‘PRATICA’, rispettivamente primo e terzo elemento, con ‘CO____E’ come base della parola, hanno dato ‘COMUNE’ come risposta, suscitando il dispiacere di Marco Liorni, costretto a comunicare loro che la risposta del valore di 15.000€ era invece ‘COSTUME’.

Marco Liorni ancora felice per il ritorno degli spettatori in studio: “Bello avere il pubblico”

All’inizio della puntata, invece, Marco Liorni, tra gli applausi degli spettatori presenti nello studio tv della sede Rai di Napoli che da anni ospita la trasmissione, non ha nascosto, ancora una volta, la sua gioia per il ritorno del pubblico, dopo due edizioni nelle quali, per i motivi che tutti sappiamo, lo studio è stato vuoto ma alcuni fortunati spettatori hanno potuto assistere da casa tramite skype al programma, con i loro volti proiettati sul maxischermo, come i telespettatori più attenti sicuramente ricordano.