Reazione a catena, errore costato carissimo: addio ai campioni, i Monelli

Colpo di scena nel programma condotto da Marco Liorni: errore madornale dei campioni in carica

Si è conclusa nell’appuntamento di oggi, domenica 31 luglio 2022, la partecipazione di Domenico, Martina e Federica, i Monelli, a Reazione a catena, battuti dagli sfidanti dopo un’intesa vincente decisamente sofferta sia per loro che per gli avversari: entrambe le squadre hanno infatti totalizzato 9 punti, motivo per il quale è stato necessario andare allo spareggio, ma le cose per gli ormai ex campioni si sono messe molto male, come raccontiamo di seguito. La risposta che Domenico doveva dare era ‘ETERNO’. Martina e Federica hanno formulato abbastanza bene la domanda, parlando di ‘riposo’ e di ‘preghiera’. Tuttavia Domenico ha clamorosamente sbagliato, dando ‘REQUIEM’ come risposta, tra lo stupore e la delusione sia delle compagne di squadra che di Marco Liorni.

I Monelli fuori da Reazione a catena: i Tre Taralli sono i nuovi campioni in carica

Intesa vincente decisamente sfortunata, quindi, questa sera per i tre concorrenti che nel gioco che rinfresca la mente, come ricordato all’inizio della puntata di oggi, hanno vinto in totale 145.000€. Da oggi i nuovi campioni in carica sono i Tre Tarali, che allo spareggio sono andati benissimo, riuscendo a formulare bene la domanda la cui risposta era ‘FACCIA’, parlando di ‘6’ e di ‘dado’ (appunto le 6 facce del dado). Prima del gioco finale, Marco Liorni ha dunque salutato i Monelli, facendo tanti auguri a Federica, prossima alle nozze.

I Tre Taralli sono diventati i nuovi campioni di Reazione a catena ma senza vincere

Pur avendo scippato agli avversari il titolo di campioni, Francesco, Cinzia e Leonardo (come suddetto i Tre Taralli) non ce l’hanno fatta a portare a termine come sperato il gioco dell’ultima catena, dato che con il primo e il terzo elemento, rispettivamente ‘SUONO’ e ‘GIORNATA’, non hanno capito che la risposta vincente era ‘CAMPIONATO’, motivo per il quale non hanno potuto portare a casa i 19.500€ che c’erano in palio. Agli ormai ex campioni ieri è andata invece molto bene, avendo vinto una cifra altissima, peraltro in una puntata in cui ha giocato un’avversaria particolarmente brava nonché la più anziana concorrente di sempre!