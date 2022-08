Roberta Capua e Gianluca Semprini, problema in diretta: salta un collegamento

Estate in diretta, problema per i due conduttori: salta il collegamento con un ospite

Il bello della diretta è fatto anche di imprevisti, gaffe e intoppi e nella puntata di oggi di Estate in diretta, martedì 9 agosto, non sono mancati. Roberta Capua e Gianluca Semprini, infatti, hanno dovuto fare i conti con un collegamento saltato. Nel dettaglio, i due conduttori hanno raccontato la curiosa e divertente vicenda che ha visto protagonista l’imprenditore agricolo Umberto Pozzi che nella piscina della sua abitazione si è ritrovato un cinghiale. Prontamente l’uomo ha fatto uscire l’animale dalla sua piscina ma l’animale, evidentemente attratto si è ributtato. Il video delle imprese del cinghiale nella piscina in poche ore è diventato virale ed i due conduttori hanno voluto intervistare l’uomo ma il collegamento è stato difficoltoso, privo di audio e segnale. Dopo alcuni minuti di impasse, tuttavia, la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

Roberta Capua, gaffe su Olivia Newton-John: confusione tra i mariti dell’attrice scomparsa

Ieri sera ha sconvolto tutti la notizia della morte di Olivia Newton-John, avvenuta a soli 73 per le complicanze di un cancro al seno molto aggressivo e metastatico. In queste ore moltissimo volti noti sia italiani come Antonella Clerici e Lorella Cuccarini stanno salutando per l’ultima volta l’artista con omaggi e ricordi. Ed anche nella puntata di oggi di Estate in diretta i due conduttori hanno voluto omaggiare la Newton-John. Tuttavia la conduttrice campana si è confusa ed ha commesso una piccola gaffe. L’attrice scomparsa, infatti, aveva una figlia Chloe Lattanzi figlia dell’attore Matt. La coppia però si separò negli anni ’90 e successivamente l’indimenticabile interprete di Sandy in Grease si è sposata con il produttore John Easterling ed è stato proprio lui ad annunciare la morte dell’artista. Ebbene Roberta Capua nel raccontare il tenero e struggente addio della figlia Chloe ha commesso una piccola gaffe:

“Lei è la figlia di Matt Lattanzi il marito di Olivia.”

Cronaca, attualità ed il ricordo di Franca Valeri nell’anniversario della sua morte: argomenti del talk di Rai1

Nella puntata di oggi di Estate in diretta i due conduttori, sconvolti e addolorati per i fatti di cronaca, hanno ricordato anche un’altra grande artista scomparsa due anni fa proprio il 9 agosto Franca Valeri, alla grandissima attrice e imitatrice che ha saputo farsi valere in un mondo ancora più dominato da uomini con la sua intelligenza ed ironia.