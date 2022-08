Roberta Capua, allarme a Estate in diretta: a fuoco il centro di produzione di…

La conduttrice di Estate in diretta racconta l’incendio avvenuto a Cinecittà

La nuova settimana per la trasmissione di Rai1 non inizia con notizie confortevoli. Poco prima dell’inizio della puntata infatti a Roma, precisamente a Cinecittà, è scoppiato un grande incendio che ha coinvolto proprio gli studi dove si svolgono le riprese di film e serie tv. I due conduttori hanno subito dato la notizia e tenuto il pubblico costantemente aggiornato grazie all’inviata presente sul posto. Alte colonne di fumo, tanti mezzi di soccorso presenti sul luogo e fiamme divampate velocemente. Questo è lo scenario terribile che si è prospettato. A tal proposito Roberta Capua ha spiegato:

“Hanno preso fuoco delle scenografie. C’è tantissimo fumo che i vigili del fuoco stanno domando. L’incendio però avrà danneggiato parte degli Studios”.

I due conduttori, poi, hanno raccontato che in quei luoghi c’è la storia del cinema italiano, con più di 3000 film girati lì.

Roberta Capua sconvolta da una notizia: “Stamattina sono venuta in treno e ho pensato alle ragazze”

Oltre alla notizia dell’incendio scoppiato a Cinecittà i due conduttori di Estate in diretta hanno raccontato anche la tragedia di Riccione. Qui due ragazze sono state travolte dal treno mentre si trovavano, per motivi ancora da chiarire, sui binari. Gianluca Semprini ha spiegato che c’è una comunità sconvolta da quanto accaduto e i familiari sono chiusi nel dolore. Infatti l’inviato presente sul posto non ha intervistato nessun familiare per rispetto. Su questa vicenda la conduttrice, visibilmente provata, ha detto:

“Stamattina sono venuta a Roma in treno e non ho potuto fare a meno di pensare a queste due ragazze e a questa fine terribile”.

Il conduttore di Estate in diretta allibito dall’accaduto: “Ha sconvolto tutti”

Infine, sempre per quanto riguarda la cronaca, i due conduttori si sono occupati della vicenda avvenuta a Civitanova Marche. Qui, com’è noto, è stato ucciso Alika, un ambulante, da un uomo che l’ha massacrato davanti a tutti. Gianluca Semprini ha ammesso che la cosa sconvolgente è pensare che la gente invece di intervenire si sia messa lì a fare video.

“E’ una vicenda che ha sconvolto tutti”

ha detto il conduttore che, insieme a Roberta Capua, chiuderà in anticipo il programma per quest’edizione.