Roberta Capua provata ad Estate in diretta: “È morta tragicamente”

Estate in diretta, Roberta Capua ed il ricordo doloroso: “Moriva tragicamente oggi”

Nella puntata di oggi di Estate in diretta, mercoledì 31 agosto, si è ampiamente parlato di Lady Diana in occasione del suo 25° anniversario di morte. È morta, infatti, il 31 agosto del 1998 in un brutto incidente d’auto a Parigi. I due conduttori l’hanno ricordata ed hanno svelato aneddoti e retroscena anche sugli altri componenti della famiglia reale e la conduttrice campana, visibilmente segnata dalla morte della principessa a soli 36 anni ha ammesso:

“25 anni moriva tragicamente Lady Diana tutti noi ricordiamo dove eravamo quando fu data la tragica notizia.”

E subito dopo è stato mostrato un servizio sulla vita breve e sfortunata di Diana Spencer e sui rapporti con il marito, poi ex, Carlo e la suocera, La Regina Elisabetta II.

Anniversario di morte di Lady Diana, Gianluca Semprini: “Non è stato carino non ricordarla”

Roberta Capua si è mostrata provata nel ricordare Lady Diana nel giorno dell’anniversario di morte e ha sfiorato il pianto quando sono state mostrate le immagini di repertorio dei due figli della principessa William ed Henry, all’epoca di 15 e 12 anni, dietro il carro funebre. Immagini riprese da tutte le televisioni all’epoca che oltre ad essere tragici hanno fatto storia. Le vicende familiari della famiglia reale britannica, poi, si sono evolute come in molti sanno. I due fratelli non hanno più un bellissimo rapporto ed Henry, spinto dalla moglie Meghan Markle, ha scelto di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale. Famiglia reale che inoltre non ha minimamente ricordato Diana Spencer nell’anniversario della scomparsa con una cerimonia o altro e per questo il conduttore di Estate in diretta ha ammesso provocatorio: “Non è stato carino che la famiglia reale non abbia fatto nulla per ricordarla.”

Roberta Capua ricorda Lady Diana nel talk di Rai1: “Icona di stile”

A distanza di 25 anni da quel tragico incidente la figura della ‘Principessa triste’ è ancora iconica ed enigmatica tanto che in molti è ancora vivo il suo ricordo. Ed anche la conduttrice di Estate in diretta, che ieri ha fatto un lieto annuncio, ha sottolineato come Lady Diana sia ancora una icona di stile e non solo.