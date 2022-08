Roberto Farnesi, silenzio rotto dopo il lutto: “Mia mamma è morta con…”

L’attore rompe il silenzio dopo la morte della mamma: “Vicino fino all’ultimo”

Nelle scorse settimana Roberto Farnesi è stato colpito da un grave lutto, la perdita dell’amata madre Maria Angela, a dare forza all’attore toscano in quei terribili giorni è stato l’amore per la sua famiglia, soprattutto per la piccola Mia ed il lavoro, è infatti subito tornato sul set de Il paradiso delle signore per interpretare il suo Umberto Guarnieri. Adesso a distanza di giorni, l’attore ha rotto il silenzio concedendo un’intervista a Nuovo in cui ha ammesso:

“Mia mamma mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e sapeva quanto io fossi legato a lei [] Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava.”

E poi ha aggiunto che la madre era molto felice del fatto che l’attore, eterno single, si fosse creato una sua famiglia.

Roberto Farnesi innamorato della figlia Mia: “Riesce sempre a strapparmi un sorriso”

L’attore toscano e star de Il paradiso delle signore per fortuna durante la grave perdita subìta ha avuto al suo fianco la sua compagna Lucya Belcastro e la piccola Mia, nata lo scorso novembre. E durante l’intervista concessa al magazine Nuovo si è detto innamorato perso della sua bambina:

“Mi dà la forza di andare avanti, lei è energia pura, è vita nuova, è il mio capolavoro. Da quando è nata ha rivoluzionato la mia esistenza ed anche adesso riesce a strapparmi un sorriso.”

E molti siti e riviste riportano anche l’indiscrezione che l’attore e la sua compagna potrebbero, in futuro, allargare ancora la famiglia, ma al momento nulla è certo.

Il paradiso delle signore, clamorose anticipazioni per Umberto Guarnieri: cosa succederà da settembre

Ed infine Roberto Farnesi, dopo aver lanciato un clamoroso spoiler, ha concluso l’intervista al magazine rivelando che nelle puntate di settembre della soap di Rai1 vedremo il suo commendatore in una nuova location, la lussuosa suite di un albergo, vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Flora Ravasi (Lucrezia Massari). Guarnieri sarà meno spietato e cinico ma dovrà fare i conti con la vendetta di Adelaide, disposta a tutto per rimediare al torto subìto.