Rocio Munoz Morales e quel dolore mai raccontato: “Ho avuto momenti duri”

L’attrice parla del suo passato: “La vita mi ha portato ad allontanarmi dalla Spagna”

Ormai per tutti Rocio Munoz Morales è italiana visto che qui ha la sua famiglia, composta dall’attore Raoul Bova e dalle due figlie Luna di 6 anni e Alma di 3. Anche i suoi lavori sono italiani, tra cinema, televisione, teatro e tantissimi progetti sempre nuovi. Come adesso che Rocio si sta preparando per il 79esimo Festival di Venezia di cui quest’anno sarà madrina. Intervistata da Io Donna de Il Corriere della Sera però Rocio non nasconde di aver avuto anche lei, come tutti, dei periodi complicati.

“Ho avuto dei momenti duri. Ma ero giovane e vulnerabile. La vita poi mi ha portato ad allontanarmi dalla Spagna”

racconta Rocio che è venuta in Italia nel 2011 per girare il film Immaturi – Il viaggio dove sul set ha conosciuto anche Raoul Bova. Da lì, nel 2013, si è trasferita in Italia.

Rocio Munoz Morales e il divertente aneddoto con il compagno: “Ci siamo imbucati in un matrimonio”

Se dal punto di vista lavorativo Rocio sta vivendo un momento d’oro anche sul versante privato le cose procedono alla grande. L’amore con Raoul Bova, mentre si parla di un altro figlio, procede a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai. Insieme alle due figlie la coppia si diverte tantissimo e recentemente hanno trascorso alcuni giorni tutti insieme in Calabria, terra d’origine di Raoul. E proprio su quei giorni Rocio racconta un divertente aneddoto:

“A noi quattro piace ballare insieme, è una passione che ci unisce. Sabato sera eravamo in albergo e ci siamo imbucati in un matrimonio, con le ciabatte e il cane, a ballare il Tuca Tuca”.

L’attrice emozionata per la nuova avventura lavorativa: “Mi sento pronta”

Come già scritto nel primo paragrafo Rocio Munoz Morales sarà la madrina della 79esima Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 31 agosto al 10 settembre. L’attrice racconta che la chiamata è arrivata in maniera inaspettata ma che questo secondo lei è il momento giusto. Sono anni infatti che Rocio colleziona ruoli e lavori anche impegnati e la sua maturità artistica è sotto gli occhi di tutti. Per questo sul ruolo che l’attende a Venezia Rocio dice: