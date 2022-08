Morto Roger E. Mosley, attore Magnum P.I. La figlia: “Odierebbe le lacrime”

L’attore ha perso la vita ad 83 anni a causa di un incidente stradale

Un’altra tragica notizia arriva dal mondo del cinema segnato in questi ultimi giorni da un susseguirsi di morti dolorose. Questa volta a perdere la vita è stato Roger E. Mosley, l’indimenticabile Theodore TC Calvin della serie tv Magnum P.I. Qui interpretava il pilota di elicotteri affiancato da Tom Selleck. L’attore aveva 83 anni ed è morto nei giorni scorsi a Los Angeles, al Cedars-Sinai Medical Center, come riporta l’Ansa, a seguito di un incidente stradale avvenuto in California. I familiari, gli amici e i numerosi colleghi del mondo del cinema si sono stretti nel dolore e nella riservatezza. Con i suoi innumerevoli ruoli, tra cinema e televisione, l’attore lascia un grandissimo vuoto nel mondo cinematografico.

La figlia di Roger E. Mosley distrutta per la perdita del padre: “Un uomo così straordinario”

Tra tutti i numerosissimi messaggi di cordoglio scritti per l’attore spicca quello dell’adorata figlia Ch-a. La donna, dopo aver confermato ai media l’avvenuta morte del padre, sui social ha scritto una lunga riflessione dolorosa ma colma d’amore. “Mio padre, il vostro amico, il vostro coach Mosley, il vostro TC di Magnum P.I., ci ha lasciati” inizia. La donna assicura quanto il padre sia stato circondato dalla famiglia mentre moriva in pace.

“Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario perché lui odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome”

continua. Poi la figlia dell’attore si lascia andare a parole d’amore per il padre non nascondendo di avere un peso sul cuore.

La vita di Roger E. Mosley tra l’amore per la famiglia e la lunga carriera di film

Oltre al celebre ruolo in Magnum P.I. l’attore ha recitato in molte altre serie tv come Le strade di San Francisco e La corsa di Jericho. Per quanto riguarda invece i film Roger ha recitato, tra i tanti, in: Letters from a killer, La linea sottile tra odio e amore, Giochi pericolosi, Abuso di potere. Grande era l’amore provato per la sua famiglia, tra cui l’adorata moglie.

“Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo”

ha scritto la figlia sui social.