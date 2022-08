Romina Power torna in Tv? “Sono in trattativa per partecipare a uno show”

La cantante è pronta a tornare in Tv? La clamorosa rivelazione

Romina Power è una delle donne dello spettacolo più amate e apprezzate d’Italia. La sua storia d’amore con Al Bano ha fatto sognare milioni di persone. La tragica scomparsa della figlia Ilenia ha commosso tutti. La cantante è riuscita a rinascere grazie al Buddismo e allo Yoga come ha svelato in un’intervista esclusiva al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Ma la notizia è un’altra: Romina potrebbe tornare presto in televisione. A svelarlo lei stessa sulle pagine della nota rivista:

“Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show ma per ora non posso rivelare di più”.

Sicuramente, dopo questa rivelazione, si aprirà il toto-programmi. L’ex moglie di Al Bano non si è voluta sbilanciare visto che le trattative sono ancora in corso. Potrebbe avere uno spazio all’interno di Domenica In dell’amica Mara Venier? La conduttrice non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per l’artista. Oppure potrebbe partecipare a uno show di prima serata in Rai o a Mediaset o affiancare Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo.

Romina Power in tour con Al Bano: ecco dove si esibirà l’ex coppia

Una cosa è certa, la cantante statunitense in autunno andrà di nuovo in tour con Al Bano:

“Partiamo il 30 settembre con un concerto a Vienna. Poi saremo a Zurigo, Sofia, Bucarest, Cluj-Napoca, Katowice e Lodz”.

Dopo il divorzio e anni di incomprensioni la coppia è tornata ad esibirsi insieme per la gioia dei tanti fan sparsi in tutto il mondo con buona pace di Loredana Lecciso (che, di recente, ha fatto una confessione su Romina). Chi spera in un ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina, però, rimarrà deluso. Il cantante di Cellino San Marco sembra aver ritrovato la serenità accanto alla Lecciso, la Power non ha intenzione di intromettersi.

La confessione intima di Romina: “Non ho paura di invecchiare”

La Power è ancora bella e affascinante nonostante l’età. Dice a sorpresa di non avere paura del tempo che passa: “Invecchiare significa che ho ancora del tempo per realizzarmi e tempo da passare con i miei figli e nipoti in questa vita”. Ma ora la domanda che tutti si pongono: quando e in quale programma rivedremo Romina?