Sabrina Ferilli, non solo Tu si que vales: grossa novità per lei su Canale5

Nuova fiction per il giudice di Tu si que vales: torna l’impegno sociale con i due storici registi

Dopo le due miniserie impegnate di cui Sabrina Ferilli è stata protagonista su Canale5, L’amore strappato e Svegliati amore mio, l’attrice è pronta per un nuovo set. Ad annunciarlo è stato Ricky Tognazzi all’Ansa con grande gioia. Lui e la moglie Simona Izzo hanno infatti diretto le due precedenti miniserie di impegno civile: una sugli errori giudiziari e l’altra sui tumori provocati dall’inquinamento delle acciaierie. Non si sa ancora, invece, il tema scelto per questa terza miniserie. Quello che si sa però riguarda i tempi previsti di inizio riprese, lavorazione e messa in onda. Tognazzi ha infatti detto:

“Dovremmo riuscire ad andare sul set a gennaio e dovrebbe debuttare in tv verso primavera o autunno dell’anno prossimo”.

Le parole del regista per Sabrina Ferilli: “Ha una professionalità che sul set la rende un’operaia”

Anche se la trama della nuova miniserie è ancora top secret quel che è certo è che tratterà un tema impegnato esattamente come le precedenti. A tal proposito, infatti, Ricky Tognazzi ha ripreso una frase di Cesare Zavattini in base alla quale cinema e serialità dovrebbero raccontare la realtà. E per farlo il volto migliore ancora una volta è quello della Ferilli.

“Ha una professionalità che la rende sul set un’operaia”

ha detto il regista. Secondo Tognazzi una delle chiavi vincenti della Ferilli è che non si sente mai una star. E ancora, si dedica al lavoro con serietà, è naturale, emotiva e pura. Queste, e molte altre, sono le qualità che il regista le riconosce.

Tutti i prossimi progetti dell’attrice: da Tu si que vales a due fiction

Quella che si appresta ad iniziare a settembre per Sabrina Ferilli, che ha criticato una collega, sarà una stagione televisiva estremamente ricca. Prima di tutto per lei ci sarà l’impegno con il programma dell’intrattenimento del sabato sera autunnale, insieme all’amica Maria De Filippi, di cui si stanno già registrando le puntate. Poi per lei sarà la volta della nuova fiction Gloria su Rai1 e successivamente della miniserie su Canale5.