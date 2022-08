Sophie Codegoni inarrestabile: “Avevo intorno mele marce, le ho eliminate”

Ex gieffina senza peli sulla lingua: “Ho eliminato tutte le mele marce”

Il Grande Fratello Vip è stato un grande trampolino di lancio per Sophie Codegoni che da settembre ricoprirà il ruolo di Bonas ad Avanti un altro, sostituendo Sara Croce che sarà invece ospite fissa del Maurizio Costanzo Show. Felice per la sua nuova avventura professionale, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata notata proprio da Sonia Bruganelli durante la scorsa edizione del reality di Canale5 che tornerà in autunno per regalare emozioni al suo pubblico affezionato. Senza peli sulla lingua l’influencer ha colto l’occasione per lanciare un po’ di frecciate e ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi:

“Il GF Vip è un’esperienza che mi è servita anche fuori per eliminare le mele marce che avevo intorno”.

Una frecciata forse diretta proprio a Fabrizio Corona con il quale la ragazza aveva avuto una serie di discussioni fuori dal reality, che l’avevano portata a chiudere ogni rapporto professionale e d’amicizia con il re dei paparazzi.



Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio: la ricerca di una nuova casa a Roma

A settembre l’ex gieffina sarà nel cast di Avanti un altro per questo andrà a vivere dal compagno Alessandro Basciano a Roma. Proprio sulla convivenza si è detta entusiasta, raccontando:

“In questo momento dobbiamo cercare una casa più grande perchè lui aveva una dimora da single”.

La coppia starebbe perciò cercando casa e la modella ha ammesso di volere una dimora nuova da arredare insieme al fidanzato, in cui poter costruire una famiglia. Insomma, la coppia sembra fare decisamente sul serio ed è inseparabile dalla fine del reality di Canale5.

Ex gieffina pronta a diventare mamma: “Sogno le nozze e un figlio con Alessandro Basciano”

Non ha dubbi Sophie Codegoni, vittima di una disavventura di recente: nel suo futuro si vede moglie e madre. A quanto pare la persona giusta per costruire una famiglia l’ha già trovata. La nuova Bonas di Avanti un altro ha infatti ammesso: “Intendo costruire una famiglia con le nozze e un figlio”. Si tratta di obiettivi da realizzare nel lungo termine, ora infatti la ragazza ha dichiarato di essere concentrata sulla sua carriera. Una volta trovata la stabilità professionale però ci sarà spazio per tutto il resto.