Tale e Quale Show, spunta retroscena su Alessandra Mussolini: “Stupirà”

Alessandra Mussolini concorrente dello show di Carlo Conti: gli amici svelano dei retroscena

Nei giorni scorsi sono stati resi i nomi di tutti i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show e quello più clamoroso e spiazzante è sicuramente quello di Alessandra Mussolini. Quest’ultima smessi i panni di parlamentare ha ritrovato la vocazione per il suo primo amore, ovvero lo spettacolo. E dopo aver partecipato allo show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle è pronta per gareggiare in un altro show di Rai1. E prima del debutto, stando alle dichiarazioni riportate in un recente numero di TvMia, gli amici hanno rivelato degli aneddoti e dei retroscena sulla sua nuova avventura:

“Alessandra non sta più nella pelle per la grande avventura che l’aspetta. Saprà davvero stupire il pubblico.”

Tale e Quale Show, parlano gli amici dell’ex parlamentare: “Malgioglio è un suo grande amico”

Alessandra Mussolini nello show di Carlo Conti dovrà cimentarsi in ogni puntata in nuove imitazione, interpretando nelle movenze e soprattutto nella voce grandi artisti italiani ed internazionali. Ed a giudicare le sue esibizioni e quelle di tutti gli altri concorrenti ci sarà una giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. E proprio quest’ultimo è legato ad Alessandra Mussolini da un’amicizia di lunga data. E infatti, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia, persone vicine all’artista ed ex parlamentare hanno rivelato:

“Malgioglio è un suo grande amico. Per lei in passato ha scritto anche alcune canzoni. Ma sarà molto severo.”

Insomma sicuramente se ne vedranno delle belle nella prossima edizione dello show.

Alessandra Mussolini carriera: dalla politica allo show di Carlo Conti

Venerdì 30 settembre debutterà la nuova edizione di Tale e Quale Show e tra i concorrenti c’è appunto la nipote di Sophia Loren. Quest’ultima ha debuttato nel lontano 1982 come cantante, poi successivamente c’è stata una svolta ed ha preferito concentrarsi sul lavoro di attrice, recitando per registi dal calibro di Sergio Leone e Lina Wertmuller. Poi nel 2000 c’è stato un ulteriore cambiamento e si è cimentata in politica fino al 2020 quando è ritornata al suo primo amore, il mondo delle spettacolo, partecipando a Ballando con le stelle prima e Il cantante mascherato poi ed adesso è pronta e carica per cimentarsi in un altro show di Rai1.