Tale e Quale Show, attesissimo ritorno di Gabriele Cirilli: “Ecco cosa farò”

Gabriele Cirilli è pronto a tornare nello show di Carlo Conti: “Ne vedrete delle belle”

Venerdì 30 settembre tornerà in onda la nuova edizione di Tale e Quale Show. Al timone ci sarà come sempre il conduttore toscano mentre nei giorni scorsi sono stati annunciati tutti i concorrenti. Ed in più, sorpresa di questa edizione, ci sarà il ritorno di Gabriele Cirilli che, in coppia con Francesco Paolantoni, sarà nella squadra dei ‘Ripetenti’. Ed in vista del suo ritorno nello show, l’attore e comico ha rilasciato un’intervista a Il Tempo dove non solo ha fornito delle anticipazioni su cosa faranno ma ha anche rivelato le sue sensazioni prima del debutto. Cirilli ha anticipato:

“Proporremo dei pezzi a due spaziando da Blanco-Mahmood e De Gregori-Dalla… ne faremo e ne vedrete delle belle!”

Tale e Quale Show, l’attore ammette: “Con Paolantoni c’è un bel feeling”

Gabriele Cirilli è entusiasta e felice di ritornare nello show di Carlo Conti anche e soprattutto perché non sarà da solo, come gli altri anni, ma avrà un nuovo compagno di avventura, l’attore comico partenopeo Francesco Paolantoni. Nell’intervista a Il Tempo, l’attore ha svelato anche come sono i loro rapporti:

“C’è un bel feeling tra di noi, ma del resto come si fa a non avere feeling con un attore come vero come Francesco?”

Inoltre ha anche aggiunto che entrambi sono molto emozionati ed un po’ tesi ma anche carichi per questa nuova esperienza. Esperienza che per Cirilli non sarà l’unica, entrambi infatti parteciperanno al nuovo programma di Mara Maionchi, Nudi per la vita show finalizzato a sensibilizzare sulla prevenzione in cui i due alla fine faranno uno spogliarello.

Carlo Conti annuncia tutti i concorrenti del suo show: tutti pronti a sfidarsi a colpi di imitazione

Nei giorni scorsi il conduttore toscano ha annunciato tramite i proprio profili social tutti i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show. Nel cast della prossima edizione che partirà tra più di due mesi si sfideranno a colpi di imitazioni: Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui ed appunto Gabriele Cirilli, reduce dall’esperienza a Il cantante mascherato sotto la maschera del Pinguino e Francesco Paolantoni.