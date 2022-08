Tempesta d’amore anticipazioni: Erik e Christoph ai ferri corti, colpa di…

Tempesta d’amore, arriva la rivoluzione: due personaggi lottano per una donna

I terremoti emotivi non mancheranno nelle nuove puntate della soap opera tedesca. Se negli episodi in onda in Italia Ariane si sta innamorando di Robert ed è pronta a dire addio per sempre ad Erik Vogt, presto nuovi ingressi porteranno scompiglio nella telenovela. Al Furstenhof infatti arriveranno Josie e Yvonne, l’ex amante e la figlia dell’imprenditore. Tutto questo oltre a rivitalizzare le dinamiche nell’hotel a 5 stelle, finirà per generare una spirale di intrecci amorosi. Presto infatti il fratello di Florian si renderà conto che la passione per l’ex non si è mai spenta e inizierà una relazione con lei. Si tratterà però di un rapporto molto leggero, leggero a tal punto che la nuova arrivata finirà anche tra le braccia di Christoph Saalfeld che sarà all’oscuro della doppia vita della compagna. Le cose però prenderanno una brutta piega quando Vogt capirà di essere innamorato della Klee e spiffererà al rivale dei tradimenti della compagna.



Anticipazioni tedesche: Erik perde il lavoro, brutto colpo per lui nelle prossime puntate

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore ci sarà un colpo di scena anche per i Saalfeld. Ariane infatti uscirà di scena e finirà i suoi anni in prigione, ma prima di andare via compirà un ultimo gesto: venderà le sue quote del Furstenhof ad Alexandra e Markus Schwarzbach, l’ex compagna e il migliore amico di Christoph. Tutto questo porterà a una catena inaspettata di eventi. Mentre i Saalfeld faranno del tutto per ostacolare i nuovi arrivati, l’ex compagno di Selina si renderà conto di amare ancora Alexandra. Quest’ultima però, non solo lo rifiuterà, ma prenderà delle decisioni drastiche per il Furstenhof. Nel tentativo di tagliare i costi finirà per far saltare diverse teste e a perdere il lavoro sarà proprio Vogt.

Tempesta d’amore, anticipazioni prossime puntate: cosa succederà al Furstenhof

Nei nuovi episodi della telenovela tedesca lo scopo di Alexandra sarà quello di accrescere gli introiti del Furstenhof e per far questo sarà pronta a una riqualificazione che cambierà radicalmente l’hotel. Presto però la donna finirà per cambiare i suoi piani e scontrarsi con il marito. Cosa le farà cambiare idea? Non saranno le contromosse di Werner e i suoi soci a fermare la dark lady, ma i sentimenti ritrovati per il suo amore di gioventù. Scoppierà la passione con Christoph Saalfeld?