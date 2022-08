Tempesta d’amore, Ariane la combina grossa: prima di uscire di scena…

Addio al personaggio di Ariane Kalenberg: cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera

Protagonista assoluta degli ultimi due anni di Tempesta d’amore, presto la dark lady uscirà di scena e lo farà in grande stile, sferrando un ultimo attacco ai Saalfeld. Proprio così! Nelle puntate italiane della soap opera l’imprenditrice organizzerà un finto rapimento per Robert che finirà però per farla innamorare dell’albergatore. Un gesto del compagno di Cornelia finirà infatti per far provare alla cattiva della telenovela delle emozioni inaspettate. Tutto questo la motiverà ancora di più a dividere il figlio di Werner dalla Holle e, a quanto pare, ci riuscirà. Non mancheranno però gli antagonisti per la dark lady che dovrà mettersi presto l’anima in pace. Nonostante i tentativi di allontanare i due protagonisti della soap opera, l’amore prenderà il sopravvento. A nulla servirà alla Kalenberg fingere una gravidanza per irretire Saalfeld. Presto tutti i suoi intrighi verranno alla luce del sole e finirà in carcere condannata all’ergastolo. Prima di uscire di scena però compirà un ultimo gesto spietato vendendo le sue quote del Furstenhof ad Alexandra, una vecchia conoscenza di Christoph.



Anticipazioni Tempesta d’amore: al Furstenhof arriva l’ex fidanzata di Christoph

Nelle nuove puntate della telenovela, Ariane Kalenberg venderà le quote del Furstenhof ai coniugi Alexandra e Markus Schwarzbach. Presto si scoprirà che la donna è l’ex fidanzata dell’albergatore, lasciata per contrarre un matrimonio d’interesse. Dopo l’addio Alexandra aveva trovato consolazione tra le braccia di Markus, migliore amico di Saalfeld, con il quale negli anni ha costruito una famiglia e una solida attività imprenditoriale. Sarà proprio l’ex fidanzata ad arrivare per prima al Furstenhof con lo scopo di convincere Saalfeld a vendergli le sue quote. La trama però prenderà un altro corso: i due scopriranno di amarsi ancora!

Prossimi episodi soap opera Rete4: un nuovo triangolo sentimentale sconvolge tutti

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore svelano che quando Markus farà il suo ingresso al Furstenhof per chiudere l’affare si troverà di fronte a una realtà inaspettata. L’uomo si renderà subito conto che tra la moglie e Christoph non si è spenta la fiamma della passione e i due ex amici finiranno per diventare rivali. Il nuovo triangolo sentimentale creerà non pochi terremoti emotivi nella telenovela tedesca, che vedrà Florian sbagliare irrimediabilmente. Presto perciò nella fortunata soap opera arriveranno una nuova dark lady e un perfido protagonista maschile, i colpi di scena non mancheranno!